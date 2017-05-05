Rush Hour. Рэшфорд продолжает тащить "МЮ" в Лигу чемпионов

Лига Европы



1/2 финала



"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Рэшфорд, 73

«Реал» и «Ювентус» решили вопрос по выходу в финал, «Аякс» ещё нет, но разгромил «Лион», так что настоящая полуфинальная борьба возникла только между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед». Автор победного гола в 1/4 финала с «Андерлехтом» под присмотром бригады Сергея Карасёва забил за команду Моуринью и в городе, пропитавшимся в начале нулевых спартаковским духом.Кто-то мог подумать, что основная задача на сегодня для «МЮ» – не потерять многое, не проиграть, по возможности зацепить гол. Ответная встреча ведь пройдёт на «Олд Траффорд». Только вот «Манчестер Юнайтед» – особенный клуб. И в особенности не побеждать дома нет ничего хорошего.Действительно, команде Моуринью легче побеждать и создавать моменты в гостях, чем дома, где ничейки поставлены на поток. И в целом ход 1-го тайма подтвердил это. На «Олд Траффорд» «МЮ» занимался бы тягомотиной возле штрафной «Сельты» без опасных моментов, а в Виго по ходу 1-го тайма мог запросто забить дважды.Мог, правда, и пропустить в начале встречи, когда хозяева ещё производили впечатление команды, способной бороться на равных. Парни Бериццо вроде бы и не размещались на чужой половине всей командой, однако давали разбежаться Погба, Мхитаряну и компании. Поль был решающим фактором преимущество «МЮ» – за счёт своей техники и физических данных он добыл для команды кучу спорных мячей, отметился и отличной передачей на гол Мхитаряну, но Генрих пробил в Альвареса.Его же примеру после стеночки с Рэшфордом последовал и Лингард. В принципе, гости неплохо бежали, открывались, не сбивались ни на какие навесы. Конечно, до вчерашнего «Аякса» было неимоверно далеко, но на гол преимущества англичане до перерыва наиграли. Во второй половине тайма «Сельта» вообще с трудом понимала, что делать на поле. В атаке – незаметно, в обороне – вполне преодолимо для соперника. Центр поля был плацдармом для разгрома атак «МЮ», а не для их завязывания.Ответив в перерыве на этот вопрос «мы!», игроки «Сельты» решительно взялись за дело во 2-м тайме. Не сказать, что «Манчестер» с дрожащими в панике отбивался, но наладить прежнюю контригру не мог. Уже во 2-й раз за матч верховую борьбу проиграл Байи – по образу и подобию Васса промахнулся и Аспас. Как и в 1-м тайме, «Сельте» удалось начало 45-минутки, удалась даже вся её первая половина.«Манчестер Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона привык тратить не меньше соседей, но Майкл Оуэн против продолжения трат: «Зачем платить 80 миллионов за Гризманна, если есть Рэшфорд?» И действительно: с одной стороны француз – уже звезда, но Маркус умело избегает синдрома второго сезона и продолжает прибавлять.На 67-й минуте именно он заработал штрафной неподалёку от ворот «Сельты», хотя сделать это было нелегко: Сергей Карасёв индифферентно относился ко многим падениям манкунианцев. Однако Рэшфорд сперва не оставил выбора защитникам, а затем при помощи обманного разбега Блинда перехитрил Альвареса чётким ударом во вратарский угол! По ликующему Жозе Моуринью было понятно, какое же большое дело сделал паренёк.А вот Лингард для больших дел не годился. Вскоре после того, как «Сельта» организовала подобие штурма в надеждах отыграться, Джесси оказался в ударной позиции примерно на 11-метровой, но загубил и второй свой момент. Гостевые 2:0 были бы шикарнейшим результатом для «МЮ» – таким образом, мы бы узнали третьего финалиста еврокубков (я всё же настаиваю, что «Лион» способен отыграться у «Аякса»).Минимальное же преимущество гости сохранили без особых проблем. Как ни критикуй Моуринью, оборону он выстроил на совесть – работает даже в отсутствие трёх центральных защитников, хотя Смоллинг сегодня и вышел на замену. Другое дело, что вернулся на поле Крис не по прихоти Жозе: Рэшфорд покинул поле хромающим, а Эшли Янг сломался почти сразу после выхода на замену. Моуринью продолжает побеждать в Лиге Европы, замечая и сокрушаясь над потерей бойцов.Трудно представить, что дома «МЮ» упустит преимущество, хотя ничью в матче команды, завершающей 2/3 своих встреч на «Олд Траффорд» в последнее время без победителей, исключать глупо. А это значит, что напряжение и интрига в этой паре ещё не исчерпаны. Полуфиналы Лиги Европы не поражают воображение, но ответные встречи смотрятся поинтереснее лигочемпионских. Хотя сегодняшняя встреча где-то напомнила "Монако" - "Ювентус", где одна из команд смотрелась намного солиднее другой. Однако у бывшей команды Поля Погба "Манчестеру" нужно учиться абсолютно всему, не в последнюю очередь реализации.Альварес - Мальо, (Бовю, 90+3), Ронкалья, Кабраль, Хонни - Радойя, Эрнандес, Васс, (Хосабед, 78), - Аспас, Гвидетти, Систо.Ромеро - Валенсия, Блинд, Байи, Дармиан - Эррера, Феллаини - Лингард, Погба, Мхитарян, (Янг, 83), (Смоллинг, 90+1), - Рэшфорд, (Марсьяль, 83).Феллаини, 37, Мальо, 72, Погба, 88