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"Бастии" присудили техническое поражение за беспорядки в матче с "Лионом"
Дисциплинарная комиссия французской лиги 1 присудила "Лиону" победу над "Бастией" после подробного разбора инцидента с участием фанатов корсиканского клуба, сообщает AFP.
Матч 33-го тура чемпионата Франции 16 апреля не был доигран из-за нападения болельщиков "Бастии" на игроков команды гостей после первого тайма. На разминке перед игрой фанаты корсиканского клуба также напали на футболистов "Лиона" из-за чего матч начался с часовым опозданием.
"Бастия" также была дополнительно наказана трехматчевой дисквалификацией стадиона - три ближайших домашних игры, одна из которых уже состоялась (против "Ренна" - 1:0), корсиканская команда обязана провести на нейтральном поле при пустых трибунах.
Кроме этого директор клуба Антони Агостини дисквалифицирован на шесть месяцев, два из которых носят условный характер, после стычки с голкипером "Лиона" Антони Лопешом.
Р-Спорт
Матч 33-го тура чемпионата Франции 16 апреля не был доигран из-за нападения болельщиков "Бастии" на игроков команды гостей после первого тайма. На разминке перед игрой фанаты корсиканского клуба также напали на футболистов "Лиона" из-за чего матч начался с часовым опозданием.
"Бастия" также была дополнительно наказана трехматчевой дисквалификацией стадиона - три ближайших домашних игры, одна из которых уже состоялась (против "Ренна" - 1:0), корсиканская команда обязана провести на нейтральном поле при пустых трибунах.
Кроме этого директор клуба Антони Агостини дисквалифицирован на шесть месяцев, два из которых носят условный характер, после стычки с голкипером "Лиона" Антони Лопешом.
Р-Спорт
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