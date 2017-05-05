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"Бастии" присудили техническое поражение за беспорядки в матче с "Лионом"

Дисциплинарная комиссия французской лиги 1 присудила "Лиону" победу над "Бастией" после подробного разбора инцидента с участием фанатов корсиканского клуба, сообщает AFP.

Матч 33-го тура чемпионата Франции 16 апреля не был доигран из-за нападения болельщиков "Бастии" на игроков команды гостей после первого тайма. На разминке перед игрой фанаты корсиканского клуба также напали на футболистов "Лиона" из-за чего матч начался с часовым опозданием.

"Бастия" также была дополнительно наказана трехматчевой дисквалификацией стадиона - три ближайших домашних игры, одна из которых уже состоялась (против "Ренна" - 1:0), корсиканская команда обязана провести на нейтральном поле при пустых трибунах.

Кроме этого директор клуба Антони Агостини дисквалифицирован на шесть месяцев, два из которых носят условный характер, после стычки с голкипером "Лиона" Антони Лопешом.

Р-Спорт
Теги: Бастия Лион
Сегодня, 08:49
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№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 08:51) #
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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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