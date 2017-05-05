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Молодежная команда "Спартака" разгромила "Томь"

Завершился матч 27-го тура молодежного чемпионата России, в котором "Спартак" одержал крупную волевую победу над "Томью".

Молодежное первенство. 27 тур

"Спартак" - "Томь" - 5:1

Голы: Зарубин, 27, Бабаев, 46, Никулин, 48, Горовых, 64, Бакаев, 71, Володкин, 90+2

"Спартак": Аверкиев, Зепатта, Лихачёв, Миронов, Красильниченко, Володкин, Полубояринов, Бабаев, Самбу, Никулин, Сакала

"Томь": Олифиренко, Карымов, Огарев, Лысков, Антух, Зорин, Файзулин, Зарубин, Антипов, Лаев, Рыков

Предупреждения: Красильниченко, 26, Зепатта, 33, Карымов, 39.
Теги: Спартак Томь
Сегодня, 15:56
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2
(5)
№2 Написал: rybak Башкирия (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чё в первом тайме делали?


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//vlad.salavat
Регистрация: 9.04.2009
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:52) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Завтра надо повторить, только всухую.
Регистрация: 23.11.2009
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