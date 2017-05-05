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Джанлуиджи Буффон не сыграет с "Торино"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, вратарь Джанлуиджи Буффон не сыграет в матче 35-го тура итальянской Серии A против "Торино", сообщает официальный сайт клуба.

Голкиперу будет представлен отдых, а ворота команды в предстоящем дерби будет защищать Нето.

Матч состоится в субботу, 6 мая.
Теги: Буффон Ювентус Торино
Сегодня, 19:09
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