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15:55
Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (94)
Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (94)
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Станислав Черчесов: будем рады, если здоровье позволит Дзюбе сыграть на Кубке конфедераций (9)
Станислав Черчесов: будем рады, если здоровье позволит Дзюбе сыграть на Кубке конфедераций (9)
Джанлуиджи Буффон не сыграет с "Торино"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, вратарь Джанлуиджи Буффон не сыграет в матче 35-го тура итальянской Серии A против "Торино", сообщает официальный сайт клуба.
Голкиперу будет представлен отдых, а ворота команды в предстоящем дерби будет защищать Нето.
Матч состоится в субботу, 6 мая.
Голкиперу будет представлен отдых, а ворота команды в предстоящем дерби будет защищать Нето.
Матч состоится в субботу, 6 мая.
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