"СКА-Хабаровск" в гостях обыграл "Луч-Энергию"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
11:25
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
08:50
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (11)
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (11)
08:40
Александр Бубнов: на месте Карреры я бы не стал выставлять Зе Луиша, Адриано и Промеса вместе (17)
Александр Бубнов: на месте Карреры я бы не стал выставлять Зе Луиша, Адриано и Промеса вместе (17)
Вчера 23:55
"Вест Хэм" с минимальным счетом выиграл у "Тоттенхэма" (2)
"Вест Хэм" с минимальным счетом выиграл у "Тоттенхэма" (2)
Вчера 23:54
"Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
"Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
Вчера 23:37
"Кельн" одержал победу над "Вердером"
"Кельн" одержал победу над "Вердером"
Вчера 23:35
Валерий Петраков: "Спартак" по праву идёт первым (6)
Валерий Петраков: "Спартак" по праву идёт первым (6)
Вчера 22:45
Геннадий Орлов: "Урал" – нервная команда" (8)
Геннадий Орлов: "Урал" – нервная команда" (8)
Вчера 22:27
Александр Бубнов: "Спартак" постарается устроить представление для своих болельщиков (10)
Александр Бубнов: "Спартак" постарается устроить представление для своих болельщиков (10)
Вчера 22:14
Агент нападающего "Армавира" Мязина: Андрей очень сожалеет о случившемся, это его первая красная карточка в карьере
Агент нападающего "Армавира" Мязина: Андрей очень сожалеет о случившемся, это его первая красная карточка в карьере
Вчера 21:08
Артур Григорьянц: КДК не рассматривает действия судей (4)
Артур Григорьянц: КДК не рассматривает действия судей (4)
Вчера 20:44
Превью. 35 тур. ФНЛ
Превью. 35 тур. ФНЛ
Вчера 20:38
В Санкт-Петербурге провели инспекцию объектов КК-2017 (2)
В Санкт-Петербурге провели инспекцию объектов КК-2017 (2)
Вчера 20:27
Роберто Манчини: Балотелли мог стать игроком уровня Роналду (1)
Роберто Манчини: Балотелли мог стать игроком уровня Роналду (1)
Вчера 20:24
Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле (6)
Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле (6)
"СКА-Хабаровск" в гостях обыграл "Луч-Энергию"
В матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Луч-Энергия" дома уступил "СКА-Хабаровску".
ФНЛ. 35 тур
"Луч-Энергия" - "СКА-Хабаровск" - 0:2
Голы: Лескано, 48, Казанков, 56
"Луч-Энергия": Котляров, Попов, Грицаенко, Кашкавал, Насадюк, Коломыц, Носов (Гордиенко, 73), Ребко, Килин, Машнев (Столбовой, 63), Гриднев
"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев, Дедечко, Карасев (Друзин, 75), Черевко (Астафьев, 81), Димидко, Корян, Никифоров, Казанков (Калинский, 89), Лескано (Кобялко, 87)
Предупреждения: Ребко, 45+1, Попов, 55, Казанков, 67, Карасев, 73.
ФНЛ. 35 тур
"Луч-Энергия" - "СКА-Хабаровск" - 0:2
Голы: Лескано, 48, Казанков, 56
"Луч-Энергия": Котляров, Попов, Грицаенко, Кашкавал, Насадюк, Коломыц, Носов (Гордиенко, 73), Ребко, Килин, Машнев (Столбовой, 63), Гриднев
"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев, Дедечко, Карасев (Друзин, 75), Черевко (Астафьев, 81), Димидко, Корян, Никифоров, Казанков (Калинский, 89), Лескано (Кобялко, 87)
Предупреждения: Ребко, 45+1, Попов, 55, Казанков, 67, Карасев, 73.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.