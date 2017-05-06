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"СКА-Хабаровск" в гостях обыграл "Луч-Энергию"

В матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Луч-Энергия" дома уступил "СКА-Хабаровску".

ФНЛ. 35 тур

"Луч-Энергия" - "СКА-Хабаровск" - 0:2

Голы: Лескано, 48, Казанков, 56

"Луч-Энергия": Котляров, Попов, Грицаенко, Кашкавал, Насадюк, Коломыц, Носов (Гордиенко, 73), Ребко, Килин, Машнев (Столбовой, 63), Гриднев

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев, Дедечко, Карасев (Друзин, 75), Черевко (Астафьев, 81), Димидко, Корян, Никифоров, Казанков (Калинский, 89), Лескано (Кобялко, 87)

Предупреждения: Ребко, 45+1, Попов, 55, Казанков, 67, Карасев, 73.
Теги: СКА-Хабаровск Луч-Энергия
Сегодня, 12:30
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