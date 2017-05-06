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13:57
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
Игорь Лебеденко: мне ни разу не говорили, что этот матч с "Уралом" надо выиграть, а этот проиграть
11:25
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
На матче "Спартак" – "Терек" проведут мероприятие в рамках подготовки к Кубку Конфедераций (1)
08:50
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
Олег Кузнецов: мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет сборной России - Родину менять не собирались (13)
Криштиану Роналду не сыграет с "Гранадой"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч 36-го тура чемпионата Испании против "Гранады", сообщает официальный сайт "сливочных".
Форвард получил время на отдых перед ответной встречей Лиги чемпионов против "Атлетико".
Форвард получил время на отдых перед ответной встречей Лиги чемпионов против "Атлетико".
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