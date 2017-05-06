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Криштиану Роналду не сыграет с "Гранадой"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч 36-го тура чемпионата Испании против "Гранады", сообщает официальный сайт "сливочных".

Форвард получил время на отдых перед ответной встречей Лиги чемпионов против "Атлетико".
Теги: Роналду Реал Гранада
Сегодня, 16:44
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