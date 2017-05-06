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Квинси Промес: я рад быть частью такой команды

Нападающий "Спартака" Квинси Промес прокомментировал итог матча 27-го тура чемпионата России против "Томи" (1:0).

"Я рад быть частью такой команды! Мы достигаем успехов вместе!" – написал Промес в инстаграме.
Теги: Промес Спартак Томь
Вчера, 23:11
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10
(5)
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 00:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Осенью покажут!

и вам удачи в ЛЕ))
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 00:00) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
лучший игрок чемпионата

Кто???Это лучшее????Надо хоронить чемпионат....
Регистрация: 16.11.2014
№8 Написал: 22911 СПБ (Вчера, 23:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Квинси,ты молодец,но хватит играть вам с таким нервозом,соберитесь и покажите то что от вас требует тренер,Мы с Вами МУЖИКИ!

Осенью покажут!
Регистрация: 16.11.2014
№7 Написал: Hitman (Вчера, 23:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Смолов тоже ниче

пенальти бьет ниче так,если бы Спартаку ставили столько сколько Зениту,Локомотиву и тд,то за Квинси никто бы не угнался
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:54) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Visio
Цитата: Кир Мяс
лучший игрок чемпионата

Смолов тоже ниче

не, на втором месте ГЛУШАКОВ
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Вчера, 23:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
лучший игрок чемпионата

Смолов тоже ниче
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: Распутин (Вчера, 23:23) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: какзайчонок
Бедняга....

согласен полностью.... быть антоном с акком какзайчонок..... 32раз ты....))
Регистрация: 2.04.2017
№3 Написал: Hitman (Вчера, 23:20) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Квинси,ты молодец,но хватит играть вам с таким нервозом,соберитесь и покажите то что от вас требует тренер,Мы с Вами МУЖИКИ!
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 23:18) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Бедняга....
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:15) #
  • +6
  •  (10)

лучший игрок чемпионата
Регистрация: 20.04.2016
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