Квинси Промес: я рад быть частью такой команды

Нападающий "Спартака" Квинси Промес прокомментировал итог матча 27-го тура чемпионата России против "Томи" (1:0).



"Я рад быть частью такой команды! Мы достигаем успехов вместе!" – написал Промес в инстаграме.