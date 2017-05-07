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Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил успех своего бывшего помощника, ныне возглавляющего "Спартак" Массимо Карреру.

Конте может стать четвёртым итальянским тренером за семь лет, выигравшим чемпионат Англии.

"Это правильно - радоваться, если итальянский тренер выигрывает титул. И не только в Англии. Карло Анчелотти выиграл чемпионат Германии. И у нас есть ещё один тренер, я его очень хорошо знаю, это Массимо Каррера, он выигрывает в России. В прошлом сезоне он работал со мной. Думаю, это здорово, и нужно радоваться этому", - цитирует Конте The Telegraph.
Теги: Конте Каррера Спартак Челси
Сегодня, 11:04
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14
(4)
№14 Написал: Батька (Сегодня, 12:06) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: utekay
Приключения итальянцев в России....что-то побырому спи3дить, нагадить и съе6ать

И не говори не то что вольный цыганский народ все для команды, на перспективу, думают о городе и болельщиках ))) и готовы работать вечно лишь бы не выгнали )))
Регистрация: 9.09.2016
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:03) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: GS
Каррера теперь только в ГТ пойдет в клуб уровня ЛЧ из четырех топовых чемпионатов.

Без ЛЧ не получится.В этом и главная надежда, что не уйдет.
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Приключения итальянцев в России....что-то побырому спи3дить, нагадить и съе6ать


Костик, ну после бассейна-то что злословить?
И да, чтой-то ты ещё не на подъёмнике с лыжами?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№11 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:56) #
  • 0
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Цитата: капля никотина
Теперь как бы обратно не забрал.

Каррера теперь только в ГТ пойдет в клуб уровня ЛЧ из четырех топовых чемпионатов.
Регистрация: 22.09.2009
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:51) #
  • +1
  •  (5)
online

Хорошо что Конте его отпустил когда уехал в Челси. Теперь как бы обратно не забрал.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 11:40) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: utekay
Приключения итальянцев в России....что-то побырому спи3дить, нагадить и съе6ать

Вообще то не помешало бы вернуть буковки в слова русского языка, перестать гадить в каждом коменте и если это невозможно с.....я
Регистрация: 1.05.2009
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:37) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
Приключения итальянцев в России....что-то побырому спи3дить, нагадить и съе6ать

Спаллетти по такому же принципу действовал?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:31) #
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Приключения итальянцев в России....что-то побырому спи3дить, нагадить и съе6ать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:26) #
  • +1
  •  (3)
online

smile
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
молодец!хороший пример землячества!
Регистрация: 9.01.2015
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:20) #
  • +5
  •  (5)

Мне кажется у Карреры менталитет Русского человека и конечно Итальянский подход к делу ,думаю по этому в Спартаке он смог добиться много ,конечно понятно защитить титул труднее чем его завоевать в любом случае Он красавец.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
молодец!хороший пример землячества!
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
И в Италии тоже итальянский тренер выиграл, не поверите.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Алания»
По поведению в секторе они очень похожи, эти итальяшки... wink satisfied
Регистрация: 3.05.2015
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