Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил успех своего бывшего помощника, ныне возглавляющего "Спартак" Массимо Карреру.



Конте может стать четвёртым итальянским тренером за семь лет, выигравшим чемпионат Англии.



"Это правильно - радоваться, если итальянский тренер выигрывает титул. И не только в Англии. Карло Анчелотти выиграл чемпионат Германии. И у нас есть ещё один тренер, я его очень хорошо знаю, это Массимо Каррера, он выигрывает в России. В прошлом сезоне он работал со мной. Думаю, это здорово, и нужно радоваться этому", - цитирует Конте The Telegraph.