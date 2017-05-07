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Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти

Бывший футболист «Локомотива» Вадим Евсеев, возглавляющий «Текстильщик», прокомментировал удачные выступления своих подопечных во втором дивизионе России. Ивановская команда с момента назначения Евсеева на пост главного тренера одержала шесть побед в шести матчах и идёт на третьем месте в таблице зоны «Запад» второго дивизиона.

«Команда в шести матчах одерживает победы, я не ожидал такого результата. Мы этого достигли благодаря слаженной работе тренерского штаба и футболистов. Все упорно трудились как во время тренировочного сбора, так и в период чемпионата. Каждая последующая игра для нас является главной. Основной задачей для команды сейчас является возвращение болельщиков на стадион», — сказал Евсеев в интервью «Чемпионату».
Теги: Евсеев
Сегодня, 17:13
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(4)
№2 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Ростов»
матюганщик, но честный и справедливый.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 17:34) #
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  •  (4)

У Вадика не забалуешь
Регистрация: 27.09.2015
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