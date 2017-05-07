Хави Грасия: пропущенный гол? Я очень счастлив победе

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия похвалил своих игроков за волевую победу над "Уфой" (2:1) и не стал говорить о пропущенном мяче.



- Отыгрываться всегда сложно, но несмотря на то, что мы уступали в счёте по ходу матча, мы действовали правильно и добросовестно. Очень хорошо, что нам удалось добиться победы. Ребята хорошо поработали и заслужили её.



- Уже не в первый раз "Рубин" пропускает после заброса за спину защитникам. Кто ошибся в эпизоде с голом "Уфы" и почему это так часто происходит? Сейчас даже повтор показывают, посмотрите...



- Я очень счастлив победе, - сказал Грасия в эфире канала "Наш Футбол"