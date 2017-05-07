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Хави Грасия: пропущенный гол? Я очень счастлив победе

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия похвалил своих игроков за волевую победу над "Уфой" (2:1) и не стал говорить о пропущенном мяче.

- Отыгрываться всегда сложно, но несмотря на то, что мы уступали в счёте по ходу матча, мы действовали правильно и добросовестно. Очень хорошо, что нам удалось добиться победы. Ребята хорошо поработали и заслужили её.

- Уже не в первый раз "Рубин" пропускает после заброса за спину защитникам. Кто ошибся в эпизоде с голом "Уфы" и почему это так часто происходит? Сейчас даже повтор показывают, посмотрите...

- Я очень счастлив победе, - сказал Грасия в эфире канала "Наш Футбол"
Теги: Грасия Рубин Уфа
Сегодня, 18:51
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