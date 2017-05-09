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Александр Спиридон: даже у аутсайдеров чемпионата Украины не такое поле, как у "Зенита"

Помощник главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу Александр Спиридон, поделился мнением о качестве газона на новом стадионе петербургской команды.

"На Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата такого поля не имели ни разу за 13 лет. Даже весной, когда начинается трава, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились", - сказал Спиридон после матча 27-го тура РФПЛ "Зенит" - "Терек" (0:1).

Напомним, ранее Луческу и Спиридон работали в донецком "Шахтере".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Крестовский
Сегодня, 11:15
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7
(1)
№7 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 12:01) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Газон!Расти быстрее-задолбал уже!
Регистрация: 15.03.2009
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 11:39) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Действительно позорище на весь мир. Слюняева давно пора расстрелять.

Не надо никого расстреливать у пидерцев всё хорошо : и тренер, и поле, и игроки...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:38) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не позорься...поздно пить боржоми, когда почки отвалились...
Регистрация: 15.12.2013
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 11:30) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Плохому танцору...
Регистрация: 14.02.2007
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:30) #
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online

Теперь давай на поле валить! laughing
Поле, конечно, дерьмо, но "Терек" что, на другом поле с "Зенитом" играл?
Дистанционно с "Ахмад-Арены"? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 11:25) #
  • +3
  •  (3)
online

поле говно ни кто не спорит, но нахера на зеркало пенять? заработали бабла никуя не делая пошли накуй!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:18) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Действительно позорище на весь мир. Слюняева давно пора расстрелять.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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