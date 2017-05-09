Александр Спиридон: даже у аутсайдеров чемпионата Украины не такое поле, как у "Зенита"

Помощник главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу Александр Спиридон, поделился мнением о качестве газона на новом стадионе петербургской команды."На Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата такого поля не имели ни разу за 13 лет. Даже весной, когда начинается трава, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились", - сказал Спиридон после матча 27-го тура РФПЛ "Зенит" - "Терек" (0:1).Напомним, ранее Луческу и Спиридон работали в донецком "Шахтере".