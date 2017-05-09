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Джанлуиджи Буффон: когда Мбаппе только родился, я уже сыграл на чемпионате мира

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии ответного матча Лиги чемпионов против "Монако" высказался о 18-летнем нападающем монегасков Килиане Мбаппе.

"Мбаппе родился в декабре 1998 года. Я тогда уже сыграл на чемпионате мира во Франции! Один из положительных моментов столь долгой карьеры в том, что ты играешь против детей, которые еще не родились, когда ты уже вовсю играл.

Приятно осознавать, что сейчас играю с будущими Месси, Роналду и Неймарами. Лет через десять, когда буду уже отдыхать какое-то время, они утвердятся в статусе настоящих суперзвезд, а я буду вспоминать, как играл с ними на заре их карьеры", - цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.
Теги: Буффон Мбаппе
Сегодня, 12:29
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№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Главное, доиграй без травм до ЧМ в России.
Ну и удачи в финале ЛЧ!
Регистрация: 19.03.2017
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