Джанлуиджи Буффон: когда Мбаппе только родился, я уже сыграл на чемпионате мира

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии ответного матча Лиги чемпионов против "Монако" высказался о 18-летнем нападающем монегасков Килиане Мбаппе.



"Мбаппе родился в декабре 1998 года. Я тогда уже сыграл на чемпионате мира во Франции! Один из положительных моментов столь долгой карьеры в том, что ты играешь против детей, которые еще не родились, когда ты уже вовсю играл.



Приятно осознавать, что сейчас играю с будущими Месси, Роналду и Неймарами. Лет через десять, когда буду уже отдыхать какое-то время, они утвердятся в статусе настоящих суперзвезд, а я буду вспоминать, как играл с ними на заре их карьеры", - цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.