Сергей Паршивлюк: хочу поздравить "Спартак", команда долго к этому шла

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк прокомментировал матч 27-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0).- Было тяжело в первом тайме. «Локомотив», который отпраздновал победу в Кубке, хотел ещё в первом тайме решить вопрос, так как и им было тяжело после финальной игры. Во втором тайме мы играли лучше, были моменты и подходы, но, к сожалению, не удалось забить.- Сказал, что надо выиграть эту игру, постараться переломить ход матча. «Локомотив» обычно додавливает во втором тайме. Поэтому мы включили резервы. Игра, в принципе, во втором тайме нам давалась.- Нужно верить в лучшее. Игры у нас сложные и конкуренты подпирают. По возможности нужно брать свои очки.- Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков, руководство клуба и ребят с таким событием. Команда к этому шла долго, это грандиозное событие. Поэтому могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента клуба Леонида Арнольдовича, который столько вложил в команду.- Решил не отвлекаться.