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Сергей Паршивлюк: хочу поздравить "Спартак", команда долго к этому шла

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк прокомментировал матч 27-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0).

- Было тяжело в первом тайме. «Локомотив», который отпраздновал победу в Кубке, хотел ещё в первом тайме решить вопрос, так как и им было тяжело после финальной игры. Во втором тайме мы играли лучше, были моменты и подходы, но, к сожалению, не удалось забить.

- Что сказал Александр Григорян в перерыве, что настолько изменилась игра команды?

- Сказал, что надо выиграть эту игру, постараться переломить ход матча. «Локомотив» обычно додавливает во втором тайме. Поэтому мы включили резервы. Игра, в принципе, во втором тайме нам давалась.

- До конца чемпионата осталось три матча и все они тяжёлые. Как пройдёт этот этап, на ваш взгляд?

- Нужно верить в лучшее. Игры у нас сложные и конкуренты подпирают. По возможности нужно брать свои очки.

- Вчера «Спартак» стал чемпионом страны. Успели уже кого-то поздравить?

- Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков, руководство клуба и ребят с таким событием. Команда к этому шла долго, это грандиозное событие. Поэтому могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента клуба Леонида Арнольдовича, который столько вложил в команду.

- А кого успели поздравить лично или перед матчем решили не отвлекаться?

- Решил не отвлекаться.

ФК "Анжи"
Теги: Паршивлюк Спартак Анжи
Сегодня, 13:45
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№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:01) #
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online

Спасибо, КАПИТАН! Жаль, что не с тобой... Но два раза порваные кресты - увы не шутка pensive


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 13:53) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Серёга!!!
Регистрация: 23.05.2009
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