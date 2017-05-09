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Сергей Паршивлюк: хочу поздравить "Спартак", команда долго к этому шла
Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк прокомментировал матч 27-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0).
- Было тяжело в первом тайме. «Локомотив», который отпраздновал победу в Кубке, хотел ещё в первом тайме решить вопрос, так как и им было тяжело после финальной игры. Во втором тайме мы играли лучше, были моменты и подходы, но, к сожалению, не удалось забить.
- Что сказал Александр Григорян в перерыве, что настолько изменилась игра команды?
- Сказал, что надо выиграть эту игру, постараться переломить ход матча. «Локомотив» обычно додавливает во втором тайме. Поэтому мы включили резервы. Игра, в принципе, во втором тайме нам давалась.
- До конца чемпионата осталось три матча и все они тяжёлые. Как пройдёт этот этап, на ваш взгляд?
- Нужно верить в лучшее. Игры у нас сложные и конкуренты подпирают. По возможности нужно брать свои очки.
- Вчера «Спартак» стал чемпионом страны. Успели уже кого-то поздравить?
- Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков, руководство клуба и ребят с таким событием. Команда к этому шла долго, это грандиозное событие. Поэтому могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента клуба Леонида Арнольдовича, который столько вложил в команду.
- А кого успели поздравить лично или перед матчем решили не отвлекаться?
- Решил не отвлекаться.
ФК "Анжи"
- Было тяжело в первом тайме. «Локомотив», который отпраздновал победу в Кубке, хотел ещё в первом тайме решить вопрос, так как и им было тяжело после финальной игры. Во втором тайме мы играли лучше, были моменты и подходы, но, к сожалению, не удалось забить.
- Что сказал Александр Григорян в перерыве, что настолько изменилась игра команды?
- Сказал, что надо выиграть эту игру, постараться переломить ход матча. «Локомотив» обычно додавливает во втором тайме. Поэтому мы включили резервы. Игра, в принципе, во втором тайме нам давалась.
- До конца чемпионата осталось три матча и все они тяжёлые. Как пройдёт этот этап, на ваш взгляд?
- Нужно верить в лучшее. Игры у нас сложные и конкуренты подпирают. По возможности нужно брать свои очки.
- Вчера «Спартак» стал чемпионом страны. Успели уже кого-то поздравить?
- Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков, руководство клуба и ребят с таким событием. Команда к этому шла долго, это грандиозное событие. Поэтому могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента клуба Леонида Арнольдовича, который столько вложил в команду.
- А кого успели поздравить лично или перед матчем решили не отвлекаться?
- Решил не отвлекаться.
ФК "Анжи"
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