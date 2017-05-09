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Луис Адриано: Зобнин привлек мое внимание, он может на поле все

Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал о том, как его приняли в московском клубе и похвалил партнёра по команде Романа Зобнина.

"Зобнин знает, как обращаться с мячом, обладает хорошей техникой и скоростью, является игроком сборной России. Его выступление привлекло моё внимание. Зобнин может на поле всё.

Меня хорошо приняли в команде. С Фернандо я играл ещё в "Шахтёре", а также мы играли со "Спартаком" товарищеские матчи, так что с некоторыми футболистами я был знаком.

Каррера? Он играл за "Ювентус", в течение длительного времени был тренером в "Ювентусе". У него своя философия работы, он ценит единство в команде и советовал нам не создавать отдельные группы, а общаться всем вместе. Он уделяет большое внимание физической подготовке и тактике", - цитирует Адриано "Чемпионат" со ссылкой на ESPN.
Теги: Адриано Зобнин Спартак
Сегодня, 15:50
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№1 Написал: nevada007 (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Про Адриано, как и про любого игрока, пришедшего в Спартак в этом сезоне ( включая тренеров ), можно смело сказать: " Пришел, увидел, победил "))) я к тому: как бы " толстый Червяк " не гнобил Адриано своей тупостью, играл бразилец хорошо! Повреждения мешали заиграть сильнее и стабильнее........
Регистрация: 27.05.2016
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