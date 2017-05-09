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Луис Адриано: Зобнин привлек мое внимание, он может на поле все
Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал о том, как его приняли в московском клубе и похвалил партнёра по команде Романа Зобнина.
"Зобнин знает, как обращаться с мячом, обладает хорошей техникой и скоростью, является игроком сборной России. Его выступление привлекло моё внимание. Зобнин может на поле всё.
Меня хорошо приняли в команде. С Фернандо я играл ещё в "Шахтёре", а также мы играли со "Спартаком" товарищеские матчи, так что с некоторыми футболистами я был знаком.
Каррера? Он играл за "Ювентус", в течение длительного времени был тренером в "Ювентусе". У него своя философия работы, он ценит единство в команде и советовал нам не создавать отдельные группы, а общаться всем вместе. Он уделяет большое внимание физической подготовке и тактике", - цитирует Адриано "Чемпионат" со ссылкой на ESPN.
"Зобнин знает, как обращаться с мячом, обладает хорошей техникой и скоростью, является игроком сборной России. Его выступление привлекло моё внимание. Зобнин может на поле всё.
Меня хорошо приняли в команде. С Фернандо я играл ещё в "Шахтёре", а также мы играли со "Спартаком" товарищеские матчи, так что с некоторыми футболистами я был знаком.
Каррера? Он играл за "Ювентус", в течение длительного времени был тренером в "Ювентусе". У него своя философия работы, он ценит единство в команде и советовал нам не создавать отдельные группы, а общаться всем вместе. Он уделяет большое внимание физической подготовке и тактике", - цитирует Адриано "Чемпионат" со ссылкой на ESPN.
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