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Томас Вермален после возвращения из "Ромы" может перейти в "Уотфорд"

Защитник "Барселоны" Томас Вермален, выступающий на правах аренды за "Рому", летом вновь сменит клубную прописку. Sport.es сообщает, что 31-летний футболист продолжит карьеру в Англии, где играл до перехода в "Барселону".

В услугах бельгийского защитника заинтересован "Уотфорд". Будущее Вермалена в "Барселоне" будет зависеть от нового главного тренера, но всё указывает на то, что в Испании футболист не задержится.

Контракт Томаса Вермалена с "Барсой" действует до 30 июня 2019 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 80 млн евро.
Теги: Рома Уотфорд
Сегодня, 18:26
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