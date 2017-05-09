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"Сент-Этьен" объявил об уходе главного тренера Галтье по окончании сезона

Французский "Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил об уходе Кристофа Галтье с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона.

50-летний Галтье возглавляет "Сент-Этьен" с 2009 года. В том сезоне он спас команду от вылета из Лиги 1, а в 2013-м выиграл с ней Кубок лиги — первый трофей клуба за 32 года.

"Быть тренером "Сент-Этьена" в течение семи лет было для меня честью и источником гордости", — заявил специалист.
Теги: Сент-Этьен
Сегодня, 19:22
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