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"Ювентус" - "Монако": стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Стали известны стартовые составы "Ювентуса" и "Монако" на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира, Пьянич, Манджукич, Дибала, Игуаин.

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Дирар, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, Мбаппе, Фалькао.
Теги: Ювентус Монако
Сегодня, 21:05
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