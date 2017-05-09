Хорди Альба попал в сферу интересов "Манчестер Сити"

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Вчера 23:40
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
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"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (2)
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (2)
Вчера 21:11
Никита Симонян: хотелось бы, чтобы Каррера остался. Думаю, он не даст игрокам расслабиться
Никита Симонян: хотелось бы, чтобы Каррера остался. Думаю, он не даст игрокам расслабиться
Вчера 20:47
Диего Марадона сфотографировался с волком Забивакой (1)
Диего Марадона сфотографировался с волком Забивакой (1)
Вчера 20:32
Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
Вчера 20:30
"Кубань" почтила память погибших в ВОВ
"Кубань" почтила память погибших в ВОВ
Вчера 20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (66)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (66)
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Денис Глушаков: игроки "Спартака" стоят грудью за Карреру (12)
Денис Глушаков: игроки "Спартака" стоят грудью за Карреру (12)
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Вчера 18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Вчера 18:09
Денис Глушаков: ЦСКА сильнее "Зенита" в этом сезоне (34)
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Вчера 15:56
Роман Зобнин - о фото в форме "Ювентуса": что-то знал (19)
Роман Зобнин - о фото в форме "Ювентуса": что-то знал (19)
Вчера 15:46
СМИ: "Зенит" проведет матч с "Краснодаром" на "Петровском" (62)
СМИ: "Зенит" проведет матч с "Краснодаром" на "Петровском" (62)
Вчера 15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
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Исполком РФС 22 мая обсудит "Стратегию-2030"
Исполком РФС 22 мая обсудит "Стратегию-2030"
Хорди Альба попал в сферу интересов "Манчестер Сити"
Защитник "Барселоны" Хорди Альба может перейти в "Манчестер Сити", сообщает Don Balon.
Испанский футболист готов покинуть каталонский клуб, если команду возглавит помощник нынешнего главного тренера Хуан Карлос Унсуэ. Издание отмечает, что этим шансом могут воспользоваться "горожане".
Испанский футболист готов покинуть каталонский клуб, если команду возглавит помощник нынешнего главного тренера Хуан Карлос Унсуэ. Издание отмечает, что этим шансом могут воспользоваться "горожане".
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