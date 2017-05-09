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Хорди Альба попал в сферу интересов "Манчестер Сити"

Защитник "Барселоны" Хорди Альба может перейти в "Манчестер Сити", сообщает Don Balon.

Испанский футболист готов покинуть каталонский клуб, если команду возглавит помощник нынешнего главного тренера Хуан Карлос Унсуэ. Издание отмечает, что этим шансом могут воспользоваться "горожане".
Теги: Альба Манчестер Сити Барселона
Вчера, 23:40
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