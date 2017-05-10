Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Наставник "Монако": мы можем уйти с высоком поднятой головой

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал полуфинальный матч Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2, первый матч – 0:2).

"У нас очень молодая команда, которая противостояла очень опытной. Мы довольны выходом в полуфинал и гордимся нашими игроками.

Мы играли сегодня после субботнего матча с "Нанси", но футболисты выложились на полную. У меня остались приятные впечатления, мы могли сыграть вничью. В общем, мы можем уйти с высоком поднятой головой.

Теперь сосредоточимся на чемпионате. Нужно восстановиться, игроки отдали много сил в Турине", - цитирует Жардима L’Equipe.
Теги: Монако Жардим
Сегодня, 09:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.