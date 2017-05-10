Андрей Каряка: уверен, "Спартак" привезет в Пермь всех основных игроков

Тренер "Амкара" Андрей Каряка рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 28-го тура со "Спартаком".



"В предстоящем матче "Амкар" не фаворит. Да, красно-белые стали чемпионами, но для них все не закончилось. Много спартаковских болельщиков приедет в Пермь, поэтому не стоит ждать лёгкой прогулки.



"Спартак" заслуженно стал чемпионом, я не думаю, что он будет играть спустя рукава. Мы даже не рассматриваем вариант, что против нас может выйти не основной состав, уверен, привезут всех основных игроков", - сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.