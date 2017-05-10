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"Спартак" вернулся к тренировкам после празднования чемпионства

"Спартак" вернулся к тренировкам после празднования победы в чемпионате России. Напомним, красно-белые стали недосягаемы для соперников после игры 27-го тура чемпионата России с "Томью" и поражения "Зенита" от "Терека".

Перед началом тренировки спартаковцы поздравили лучшего бомбардира красно-белых Квинси Промеса, у которого родился сын.

В пятницу после тренировки команда отправится в Пермь на матч 28-го тура РФПЛ с "Амкаром", информирует официальный сайт "Спартака".
Теги: Спартак
Сегодня, 15:57
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(2)
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
МЫ ЧЕМПИОНЫ!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:19) #
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online

Цитата: zenit47
Дайте игрокам отдохнуть, столько нервов, столько сил, чувствуется усталость. Дайте поиграть молодежи, а основа пусть отдыхает.

Это ты и.о. ГТ "Зенита" скажи, а лучше - напиши.
А то они с "Тереком" ТАК играли-играли, играли-играли, ИГРАЛИ-ИГРАЛИ... laughing laughing
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:17) #
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online

zenit47,

Еще и 6 игроков на КК летом пойдут, будут играть или нет ХЗ, но вкалывать на тренировках вместо отпуска всем придется.
Ясно, что на выезды с Амкаром и Арсеналом надо тех выпускать, кто мало играл.
А на Терек в Москве боевой состав выставлять, тем более что в этот день Кубок вручать будут.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дайте игрокам отдохнуть, столько нервов, столько сил, чувствуется усталость. Дайте поиграть молодежи, а основа пусть отдыхает. надо уже готовится к следующему сезону, ведь сразу в группу в ЛЧ, 6 игр играть надо, так просто оттуда не свалишь, как этом розыгрыше, на целых 4 игры как минимум больше в следующем сезоне играть!
Регистрация: 17.05.2013
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