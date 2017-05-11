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Юрий Семин: мечтаю, чтобы такой игрок, как Евсеев, оказался в нашей нынешней команде

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о своих принципах работы и пожелал себе в команду такого игрока, каким был защитник Вадим Евсеев.

– Когда-то поэт Михаил Танич говорил мне о вас: "Семин знает какие-то секреты человековедения". Каковы они? Вы ведь выигрывали с футболистами и 90-х годов, и 2010-х. А это – абсолютно разные поколения, и тренеру приходится так или иначе под них подстраиваться.

– Ни одному тренеру, думаю, как раз не надо подстраиваться ни под игроков, ни под обстоятельства. Это неправильно. Может, мы потому сейчас и выиграли Кубок, что я ни под кого не подстраивался. Что нужно – это чувствовать текущее направление развития футбола. Вот и все.

И чувствовать футболистов, конечно, нужно тоже. А они в разных поколениях действительно совершенно разные. Говорю о людях, с которыми работал и работаю сам. На мой взгляд, игроки "Локомотива" первого этапа были менее квалифицированными, но более эмоциональными и азартными. Тогда это были лучшие наши качества. Сегодняшнее поколение – более классное в плане техники, тактической подкованности. Но в энергетике, эмоциях, как мне кажется, оно уступает предыдущему.

– Тот же Евсеев когда-то сказал: "Семин с Филатовым сделали меня личностью".

– Евсеев – как раз олицетворение того азарта и духа "Локомотива", о котором я говорю, хоть он и пришел из "Спартака". Сегодня мечтаю о том, чтобы такой игрок оказался в нашей нынешней команде. Только тогда она будет бороться за золотые медали. Потому что мастерства у футболистов много.

СЭ
Теги: Семин Евсеев Локомотив
Сегодня, 08:59
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2
(0)
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Достойный конкурент будет у Спартака в 2018 году в борьбе за чемпионство.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 09:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Только тогда она будет бороться за золотые медали. Потому что мастерства у футболистов много.
Ладно Шпалыч,омолоди сначала Евсеева.С юбилеем тебя. bowtie
Регистрация: 8.05.2017
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