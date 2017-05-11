Юрий Семин: мечтаю, чтобы такой игрок, как Евсеев, оказался в нашей нынешней команде

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о своих принципах работы и пожелал себе в команду такого игрока, каким был защитник Вадим Евсеев.– Ни одному тренеру, думаю, как раз не надо подстраиваться ни под игроков, ни под обстоятельства. Это неправильно. Может, мы потому сейчас и выиграли Кубок, что я ни под кого не подстраивался. Что нужно – это чувствовать текущее направление развития футбола. Вот и все.И чувствовать футболистов, конечно, нужно тоже. А они в разных поколениях действительно совершенно разные. Говорю о людях, с которыми работал и работаю сам. На мой взгляд, игроки "Локомотива" первого этапа были менее квалифицированными, но более эмоциональными и азартными. Тогда это были лучшие наши качества. Сегодняшнее поколение – более классное в плане техники, тактической подкованности. Но в энергетике, эмоциях, как мне кажется, оно уступает предыдущему.– Евсеев – как раз олицетворение того азарта и духа "Локомотива", о котором я говорю, хоть он и пришел из "Спартака". Сегодня мечтаю о том, чтобы такой игрок оказался в нашей нынешней команде. Только тогда она будет бороться за золотые медали. Потому что мастерства у футболистов много.