Коштинья: Фернандеш мог стать топ-игроком, но тут вопрос отношения к футболу

Главный тренер "Академики" из Коимбры Коштинья, ранее выступавший за московское "Динамо", прокомментировал возможность возвращения хавбека "Локомотива" Мануэла Фернандеша в сборную Португалии.



– В "Локомотиве" здорово проводит сезон Мануэл Фернандеш. У него есть шансы вернуться в сборную Португалии?



– Фернанду Сантуш уже показал, что для него все игроки важны. Понятно, что на определенных футболистов он рассчитывает, так как они необходимы в стратегическом плане.



Считаю, что в свое время Фернандеш мог бы стать топ-игроком. Сейчас у него нет того мастерства, что было в начале карьеры. Когда Ману только появился в "Бенфике", он был очень одаренным и должен был становиться одним из лучших португальских полузащитников. Но тут вопрос отношения к делу, к футболу.