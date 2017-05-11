Юрий Семин: Денисов хорошо играет, а больше мне от него ничего не нужно

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что полузащитник Игорь Денисов заранее предупредил, что не сможет присутствовать на награждении после финала Кубка России.– Ему нужно было лететь на важное семейное мероприятие, причем не в Питер, а очень далеко.– Да. Он всех об этом предупредил. Рейс был раньше, чем у нас, поэтому он быстро собрался и уехал в аэропорт.– Он бы успел.– Раз сложилась такая ситуация, что нужно улетать, – пусть летит. У каждого есть семейные моменты. Зачем я буду ему говорить, что он должен остаться? Это личное дело каждого футболиста. Главное – он хорошо играет. А больше мне от него, повторяю, ничего не нужно.