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Массимо Каррера оштрафован на 100 тыс. рублей за неявку на интервью после игры с "Томью"

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании КДК по итогам матча 27-го тура РФПЛ "Спартак" — "Томь".

"По матчу "Спартак" – "Томь": мы рассмотрели неявку главного тренера "Спартака" Массимо Карреры на обязательные флеш-интервью и пресс-конференцию. Мы приняли решение оштрафовать его на 100 тыс. рублей, по 50 тыс. за каждое нарушение.

Также болельщики "Спартака" скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Также болельщики "Спартака" использовали пиротехнику. За это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца "Чемпионат.com".
Теги: Каррера Спартак Томь
Сегодня, 17:44
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№2 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Поймал звезду,не явился
Регистрация: 30.10.2011
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ха ха попал на бабки
Регистрация: 16.03.2010
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