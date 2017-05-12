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Александр Салугин: в ЦСКА меня называли талисманом

Нападающий "Амкара" Александр Салугин рассказал о работы с главным тренером Валерием Газзаевым в ЦСКА.

"Много ли времени мне уделял Газзаев? Очень много! В 16 лет играл в основном составе, низкий поклон ему! Меня даже талисманом называли.

Отнимали ли мобильники в день матча? Этого уже не было. Когда я был, появлялись бразильцы, и Валерий Георгиевич дал слабину в этом плане. Запомнились его установки - так настраивал, что выходили и оставляли на поле все!" - цитирует Салугина "Советский спорт".
Теги: ЦСКА Салугин
Сегодня, 12:00
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№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Редкое гомно как человек этот Салугин!Думаю это главная причина что не заиграл....
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:19) #
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  •  (6)
online

В смысле, болтается тут хрень какая-то, нахера нужна - никто не понимает, но не выкидывать же?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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