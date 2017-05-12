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СМИ: "Лион" готов продать Мацея Рыбуса в ЦСКА за три миллиона евро

Стали известны детали возможного перехода полузащитника "Лиона" Мацея Рыбуса в ЦСКА.

Польский футболист не против сменить клуб ради игровой практики. "Лион" готов продать футболиста за три миллиона евро. Требования Рыбуса по зарплате – один миллион евро в год, информирует "СЭ".

Трансфер Рыбуса зависит в том числе от решения ЦСКА по продлению контрактов с двумя футболистами – защитником Георгием Щенниковым и хавбеком Зораном Тошичем. К россиянину также есть определенный интерес со стороны "Рубина".
Теги: Лион Рыбус ЦСКА
Сегодня, 14:44
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17
(1)
№17 Написал: vlees...... (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА планирует взять на просмотр 23-летнего нападающего клуба китайской суперлиги «Шаньдун Лунэн» Цуй Вэя, утверждает китайское издание Sina.com. Скорее всего, он присоединится к ЦСКА на летнем сборе.

Московский клуб заинтересован в продвижении своего бренда в Китае, и уже участвовал в коммерческом турне по этой стране в 2013 году. У ЦСКА остались связи с руководством «Шаньдун Лунэн» после трансфера нападающего Вагнера Лава в июле 2013 года.

sunglasses
Регистрация: 27.04.2017
№16 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:28) #
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online

Цитата: Кот МатроскиN
дешевле 7 его ослам никто не продаст

Под видум Рыбуся им могут впарить Карасюся. все равно его в ФНЛ отправляют laughing Или болеющего за них КАРПова. Но проще всего - одловить в саваннах престарелую макаку, которая вовремя сбежать не смогла, написать ей в паспорте - Сейду Рыбуся, свежая, живая, возраст 18 лет - на такую наживку в табуне всегда клюют. Главное, чтоб блесна была черная, как сволочь laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
видимо Акинфеева продают в Китай за лям ,
а пару нищеброды возьмут под большие проценты у родсвенников Бабая)))
правда все это лишее телодвижение,
дешевле 7 его ослам никто не продаст


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 15:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не продавайте,это дешево,сверху пятерочку накиньте
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Авен - за нас болеет

свиным гриппом


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:39) #
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Цитата: Sidhe
Следите за рукой

Ну фингеров там надо связку - столько не вырастет на двух руках. Тем более там уже минус.

Не - кроме гнусных шуток - бабки откуда будет брать банкрот?
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:38) #
  • -3
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
А кто расплачиваться будет? Рабочий кредит? Рассрочка? Ипотека?

Тебе то какое дело до этого? Тебе и твоему спартаку все равно ни копейки не перепадет.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:38) #
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online

Цитата: капля никотина
А кто расплачиваться будет?

Следите за рукой laughing

Цитата: Алексей2010
Если так случилось бы, то Фернандеса брать у них за почти любые деньги.

Какие деньги? Вместо пальца Авену отдаст, а Авен - за нас болеет


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:31) #
  • +1
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А кто расплачиваться будет? Рабочий кредит? Рассрочка? Ипотека?
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: vemel (Сегодня, 15:22) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем нужны Тошич с Щенниковым ?
Не нужны !
Регистрация: 3.12.2015
№7 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 15:18) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
vlees
Если так случилось бы, то Фернандеса брать у них за почти любые деньги.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№6 Написал: vlees...... (Сегодня, 15:15) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
SPV,
Денег у них нету,думаю летом продадут Фернандеса если не попадут в лч.
Регистрация: 27.04.2017
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Ну это уж совсем беда. Если так цска будет и дальше работать на трансферах о ЛЕ можно будет только мечтать.

Учитывая трансферную политику ЦСКА за последние годы - этот трансфер очень даже ничего. Всяко лучше, чем покупать непонятных сырых пацанов из скандинавских стран. Рыбус конечно не афигеть что из себя представляет, но в целом хуже от него не будет.. Да и все таки в нашем чемпе играл


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 15:10) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
11:19
ЦСКА не подтвердил и не опроверг интерес к Мацею Рыбусю (3)
13:59
Агент: из России никто к нам по Рыбусю не обращался
СМИ: "Лион" готов продать Мацея Рыбуса в ЦСКА за три миллиона евро (3)
Эвона как,эпопея однако. smile
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:01) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это уж совсем беда. Если так цска будет и дальше работать на трансферах о ЛЕ можно будет только мечтать.

Цитата: voldemar
А когда поляк россиянином стал?Или я что то пропустил.


Тут Щенников имелся ввиду походу
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 14:56) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
К россиянину также есть определенный интерес со стороны "Рубина".
А когда поляк россиянином стал?Или я что то пропустил.
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:48) #
  • +1
  •  (9)
online

Ловись, Рыбусь, большая и малая, в мутной водичке котлован-арены smile
Гинер ща опять в долг возьмет и станер уже не "Женька четыре пальца", а Трехпалым.


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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