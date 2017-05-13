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Станислав Черчесов: Дзагоев успевает восстановиться к матчам сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев должен успеть восстановиться к предстоящим матчам национальной команды.

Армеец получил травму в матче 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (4:0).

– Понятно, что одна и та же травма дает о себе знать уже несколько раз подряд, но он успевает восстановиться. С момента травмы до первого матча прошло 52 дня.

Будет ли сейчас ЦСКА форсировать его подготовку, чтобы он еще сыграл, будут ли рисковать, решат клубные медики; там работают настоящие профессионалы, к которым у нас полное доверие. Надеемся, все будет хорошо", - цитирует Черчесова ТАСС.

Сборная России проведет контрольные игры со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).
Теги: Дзагоев Черчесов Сборная России
Сегодня, 08:59
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№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:38) #
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online

Оставьте Алана в покое до следующего сезона!
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 09:33) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Доломают Дзагоя, к гадалке не ходи


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
..конечно Здоровья Дзагоеву..

но снова на 1015 минут?...пора завязывать, если не хочет в старости быть калекой..
Регистрация: 6.09.2013
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