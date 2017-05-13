Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Рубин" потеряет около 10 млн евро, если решит уволить Хавьера Грасию

"Рубин" может заплатить 10 миллионов евро в качестве неустойки, в случае увольнения главного тренера Хавьера Грасии, передает "СЭ".

Контракт испанского тренера рассчитан еще на три сезона. Сообщается, что руководство казанского клуба не устраивает текущие результаты, однако при смене тренера "Рубин" будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по договору срок.

Снижение суммы возможно лишь в случае, если Грасия сам решит покинуть пост.
Сегодня, 12:41
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: vlees...... (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 12:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Грасия - что - дурак? Кто сегодня от десяти лямов откажется? Он пришёл к татарам на заработки, а не для того , чтобы по своему желанию покинуть лакомый кусок...


--------------------
http://www.stavkacity.ru прогнозы на спорт ежедневно
Регистрация: 25.10.2008
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (0)
online

А если грохнуть?
Регистрация: 3.03.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.