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"Рубин" потеряет около 10 млн евро, если решит уволить Хавьера Грасию
"Рубин" может заплатить 10 миллионов евро в качестве неустойки, в случае увольнения главного тренера Хавьера Грасии, передает "СЭ".
Контракт испанского тренера рассчитан еще на три сезона. Сообщается, что руководство казанского клуба не устраивает текущие результаты, однако при смене тренера "Рубин" будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по договору срок.
Снижение суммы возможно лишь в случае, если Грасия сам решит покинуть пост.
Контракт испанского тренера рассчитан еще на три сезона. Сообщается, что руководство казанского клуба не устраивает текущие результаты, однако при смене тренера "Рубин" будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по договору срок.
Снижение суммы возможно лишь в случае, если Грасия сам решит покинуть пост.
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