Дмитрий Лоськов выйдет в стартовом составе "Локомотива"

Легендарный полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов выйдет в стартовом составе на домашний матч 28-го тура Премьер-Лиги с "Оренбургом".Об этом клуб письменно уведомил РФПЛ. Полузащитник будет заменён в первом тайме встречи. Начало игры в Черкизово - в 19:30 мск.