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Дмитрий Лоськов выйдет в стартовом составе "Локомотива"

Легендарный полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов выйдет в стартовом составе на домашний матч 28-го тура Премьер-Лиги с "Оренбургом".

Об этом клуб письменно уведомил РФПЛ. Полузащитник будет заменён в первом тайме встречи. Начало игры в Черкизово - в 19:30 мск.

Чемпионат
Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 13:59
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№9 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 15:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Дмитрий, с тебя гол+пас.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№8 Написал: Kostik (Сегодня, 15:27) #
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Думаю сыграет получше тарасова
Регистрация: 20.03.2008
№7 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Лось,еще бы банку бы закатил,вообще бы классно было.
Регистрация: 8.05.2017
№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Отлично! Удачной игры Дмитрию.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№5 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 14:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это правильно!!! А вообще было бы здорово, если бы он ещё со штрафного голешник забил. Интересно сколько времени на поле проведёт?
Регистрация: 30.07.2014
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:22) #
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  •  (1)
online

Нда. Еще в 1998-м Лоськов нам из-за центра поля забил, - на центральной трибуне никто ничего даже и не понял. Но столько... даже вратари не живут.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 14:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот так надо провожать своих легенд! Не то, что в Зените - ни Малафеева, ни Аршавина, ни Зырянова и пр. - никого не проводили достойно. Сейчас и Ломбертса с Данни пнут под зад и спасибо не скажут. Позорники! confused


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это хорошо!


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№1 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 14:03) #
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  •  (4)
online

Локомотив-молодцы!!!
Регистрация: 23.04.2017
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