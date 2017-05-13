Александр Тарханов: хороший результат, учитывая последние поражения

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал игру 28-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (1:1).



"Пропустили за две минуты до конца игры, упустили победу. Результат мог бы быть другим, но второй тайм сложился для нас тяжело. "Краснодар" - хорошая команда.



Имели проблемы с выходом из обороны в атаку. Арапов проявил себя, сегодня нас просто спас. В целом, ничья – хороший результат, учитывая последние поражения, но хотелось бы выиграть", – сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол".