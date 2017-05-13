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"Крылья Советов" назвали состав на матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на матч 28-го тура премьер-лиги с "Зенитом".

"Крылья Советов": Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков, Ткачёв, Мияйлович, Бруно, Корниленко, Паскуато.

Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Надсон, Чочиев, Садик, Глеб, Цвейба, Зуев, Кудряшов, Родич.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:45
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