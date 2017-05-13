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В "Арсенале" считают, что травма Владимира Габулова несерьезная
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал повреждение вратаря Владимира Габулова в матче с ЦСКА.
"У него есть проблема с ногой, но, думаю, несерьезная. Посмотрим, что покажет обследование.
Надеемся, что он будет готов к следующему матчу. У Габулова хороший возраст для вратаря, поэтому никаких вопросов о завершении карьеры нет. Он и сам хочет продолжать играть", - цитирует Балашова ТАСС.
"У него есть проблема с ногой, но, думаю, несерьезная. Посмотрим, что покажет обследование.
Надеемся, что он будет готов к следующему матчу. У Габулова хороший возраст для вратаря, поэтому никаких вопросов о завершении карьеры нет. Он и сам хочет продолжать играть", - цитирует Балашова ТАСС.
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