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Мирча Луческу: мы специально запланировали агрессивное начало против "Крыльев"
Наставник "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче против "Крыльев Советов" (1:3).
"Планировали ли мы такое агрессивное начало? Да. Мы специально запланировали агрессивное начало. Все-таки у соперника была большая мотивация, хотели повергнуть его в шок. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов. Во втором тайме начали хорошо, но потом сбавили обороты и допустили несколько потерь. Соперник почувствовал себя увереннее. "Крылья" - сильная команда, с хорошими думающими игроками. Многие из них обладают отличным ударом. Однако хорошо сыграл Лунев, который несколько раз нас выручил", – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол".
"Планировали ли мы такое агрессивное начало? Да. Мы специально запланировали агрессивное начало. Все-таки у соперника была большая мотивация, хотели повергнуть его в шок. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов. Во втором тайме начали хорошо, но потом сбавили обороты и допустили несколько потерь. Соперник почувствовал себя увереннее. "Крылья" - сильная команда, с хорошими думающими игроками. Многие из них обладают отличным ударом. Однако хорошо сыграл Лунев, который несколько раз нас выручил", – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол".
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