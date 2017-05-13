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Горан Алексич: "Амкар" в матче со "Спартаком" подвела реализация
Тренер "Амкара" Горан Алексич в видеоинтервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от домашнего матча 28-го тура российской Премьер-Лиги со "Спартаком".
"Сами видели, что сегодня "Амкар" провёл очень хорошую игру, создал очень много моментов, но ещё раз подвела реализация. Мы создали очень много моментов именно через игру в пас, мы контролировали хорошо мяч, должны были как минимум одно очко заработать", — поведал Алексич.
"Сами видели, что сегодня "Амкар" провёл очень хорошую игру, создал очень много моментов, но ещё раз подвела реализация. Мы создали очень много моментов именно через игру в пас, мы контролировали хорошо мяч, должны были как минимум одно очко заработать", — поведал Алексич.
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