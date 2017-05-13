Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Горан Алексич: "Амкар" в матче со "Спартаком" подвела реализация

Тренер "Амкара" Горан Алексич в видеоинтервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от домашнего матча 28-го тура российской Премьер-Лиги со "Спартаком".

"Сами видели, что сегодня "Амкар" провёл очень хорошую игру, создал очень много моментов, но ещё раз подвела реализация. Мы создали очень много моментов именно через игру в пас, мы контролировали хорошо мяч, должны были как минимум одно очко заработать", — поведал Алексич.
Теги: Спартак Амкар
Сегодня, 21:06
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.