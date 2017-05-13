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Андрей Червиченко: Луис Адриано всё-таки не тот игрок, что нужен «Спартаку»

Андрей Червиченко: Луис Адриано всё-таки не тот игрок, что нужен «Спартаку» Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 28-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая на выезде встречалась с пермским «Амкаром» (1:0).

- Ваши впечатления и комментарии о прошедшем матче?

Неплохая, трудовая игра, где было видно, что «Амкар» хотел выиграть, думая, что «Спартаку» уже вряд ли что-то нужно от этого матча, но не сумел. Что касается «красно-белых», то мы видели много таких игр в этом сезоне, когда с одной стороны игра протекает в итальянской манере, от обороны, с другой стороны немного вымученная, но гол забили хороший. Затрудняюсь сказать бил ли там Джикия или отдавал передачу Самедову, но в любом случае вышло очень даже неплохо. Отмечу Селихова, который не опозорился в своём родном клубе и не пропустил. Так что в целом - всё позитивненько.

- Нужно ли было назначить пенальти в ворота «Спартака» в 1-ом тайме в эпизоде с Луисом Адриано?

Я не думаю, что этот эпизод мог что-то решить. Я уже не раз говорил, что в этом сезоне «Спартак» судят комфортно. А Луис Адриано это, всё-таки, не тот игрок, который нужен «Спартаку».

- Гаджиев высказался о том, что «Амкар» выглядел лучше в этом матче. Какое Ваше мнение на этот счёт и повлияло ли чемпионство «Спартака» на игру «красно-белых»?

Я не считаю, что это могло как-то повлиять. У нас уже прошли те времена, когда после оформления титула, футболисты гудят неделями. Сейчас в почёте здоровый образ жизни, тем более для спортсменов, поэтому вряд ли, что кто-то из нынешних игроков, физически способен осилить, по части нарушения дисциплины, хотя бы половину того, что могли люди 10-15 лет назад. Не думаю, что было празднование на широкую ногу. Нормально, по-трудовому работали, а праздновать ребята уже будут в воздухе.

Об игре Селихова и его будущем:

Мне Селихов нравится больше, чем Артём Ребров. Я думал, что он сразу займёт место в воротах, но насколько я понимаю, приобретение Селихова прошло вразрез взглядов на вратарскую позицию Массимо Карреры, поэтому, возможно, итальянский специалист так хотел наглядно показать, кто в итоге, в стане «красно-белых» решает вопросы о стартовом составе на матч. Ещё есть такой вариант, что может быть и на фарте ставили больше Артёма и не выпускали Александра. Если рассматривать в перспективе, то Селихов ведь и моложе и, на мой взгляд, он, более классный вратарь, чем Ребров, а также, по игре, выглядит получше. Так что будущее этого молодого вратаря - это дело времени и опыта. Не думаю, что ему много времени осталось ждать более частого выхода в стартовом составе.
Теги: Спартак Амкар Червиченко
Сегодня, 22:30
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20
(5)
№20 Написал: Sidhe (Сегодня, 23:43) #
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online

Не.. а кто-то даже и савсем не жирный! И гогвно - еще и поучить!
Как же вы себя не любети, коль длля вас... И вы его слушаете...


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№19 Написал: Quincy (Сегодня, 23:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Paolo_Di_Canio
У него в среднем гол в 178 мин.
Это уровень лучших бомбардиров лиги)
От травм избавится и будет забивать как раньше.

я о том и говорю,это график топ бомбардира лиги
Регистрация: 2.09.2016
№18 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 23:33) #
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Цитата: Quincy
Цитата: Black Fox
судя по статистике на спортс.ру 2+0

неправильно посмотрел,ну пусть два, но зато каких ценных,особенно второй с оттенком золота и в очко Акинфееву,6игр-2 гола с ходу это нормальный результат.в таких пропорциях за полный сезон он бы нормально наколотил,а у вас Иванович 1 забил и 4-5 привез,ели не больше,зарплата 5млн,вот и думай))

У него в среднем гол в 178 мин.
Это уровень лучших бомбардиров лиги)
От травм избавится и будет забивать как раньше.
Регистрация: 21.12.2016
№17 Написал: Quincy (Сегодня, 23:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
,да и 1 гол в Уфе он сделал когда прошел и прострелил,

только на ресурсах почему то нигде не отражена эта голевая,не в зуб ногой админы,а ведь был такой момент..видимо потому что вратарь коснулся в момент прострела
Регистрация: 2.09.2016
№16 Написал: Critique (Сегодня, 23:24) #
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online

Луис Адриано - как тот старый бык из анекдота, готовый неспешно покрыть все стадо коров. Он взрывается в нужный момент, когда это особенно необходимо клубу, как это было в матче с цска. Он не будет тратить силы в малозначимых матчах. По-настоящему можно будет оценить его уровень и определить, насколько он нам полезен в матчах лч.
Регистрация: 17.04.2017
№15 Написал: vlees1 (Сегодня, 23:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Quincy

с учетом сколько минут провел на поле,это топ

4,5 млн евро годовой зарплаты за два гола в шести матчах, это безусловно топ-уровень. Как у нашего Кокорина satisfied

4.5 только в ваших влажных мечтах,уже давно известно что его зарплата чуть больше 3 миллионов,кстати как там ваш топ Иванович?помню как глорье питерское кричало какой он топ и поможет зениту выиграть ле и чемпионат))ахахахахха,в итоге привез 2 гола с Андерлехтом,автогол сегодня,да и без этого куча ошибок,быстро деградировал в вашем шапито))А Адриано забил в важном матче в Краснодаре и по сути в чемпионском матче цска,да и 1 гол в Уфе он сделал когда прошел и прострелил,страдайте дальше laughing
Регистрация: 13.05.2017
№14 Написал: Quincy (Сегодня, 23:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
судя по статистике на спортс.ру 2+0

неправильно посмотрел,ну пусть два, но зато каких ценных,особенно второй с оттенком золота и в очко Акинфееву,6игр-2 гола с ходу это нормальный результат.в таких пропорциях за полный сезон он бы нормально наколотил,а у вас Иванович 1 забил и 4-5 привез,ели не больше,зарплата 5млн,вот и думай))
Регистрация: 2.09.2016
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy

2+2 его статистика

судя по статистике на спортс.ру 2+0


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№12 Написал: Quincy (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
4,5 млн евро годовой зарплаты за два гола в шести матчах, это безусловно топ-уровень. Как у нашего Кокорина

2 его статистика,Кокорин 25 игр сыграл и 4 гола joy не нужно сравнивать жопу с пальцем,а деньги считайте у ваших буратин
Регистрация: 2.09.2016
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:04) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy

с учетом сколько минут провел на поле,это топ

4,5 млн евро годовой зарплаты за два гола в шести матчах, это безусловно топ-уровень. Как у нашего Кокорина satisfied


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:01) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Black Fox
Цитата: syamtomov
Значит, нужно оставлять: хороший нападающий!

мне нравится его результативность

Мне тоже.
А ещё мне нравится, КАК он наводит шороху среди защитников соперника и как взаимодействует с партнёрами - всегда отдаёт мяч тому, кто находится в более выгодной позиции - и как вписался в спартаковскую "команду-семью".
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: Quincy (Сегодня, 22:59) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Два мяча за полсезона, просто топище...

с учетом сколько игр провел на поле,это топ,Самедов тоже отличный трансфер,ну в этом вы на своей шкуре убедились)
Регистрация: 2.09.2016
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:58) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Black Fox
Цитата: Quincy
Адриано топ форвард

Два мяча за полсезона, просто топище...

Сами разберёмся, кто топище, а кто...
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Адриано топ форвард


Цитата: syamtomov
Значит, нужно оставлять: хороший нападающий!

мне нравится его результативность - два мяча за полсезона, просто реальный топище...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 22:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
VDM,
Нет, уважаемый, он свой СПАРТАК просрал!! и не х.. теперь пукать!!
Регистрация: 17.03.2017
№5 Написал: VDM (Сегодня, 22:53) #
  • +2
  •  (6)

Не ему судить кому играть в Спартаке , а кому нет !!! Ты "свой " Спартак " развалил , а наш Спартак - Чемпион !!!!А про судейство не заморачивайся , и забудь про Спартак !!!
Регистрация: 13.02.2017
№4 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:51) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Зато президент и гл. Тренер тот! А червь идёт на квырезано-->вырезано! Тварь, еабливая! Куесос! Пидарьюга!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 22:41) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
можно хотя бы в эти дни не портить воздух на ресурсе высерами сало,весь сезон этот катях вонял,Спартак чемпион жиробас,Адриано топ форвард,ешь полной ложкой окурок
Регистрация: 2.09.2016
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:33) #
  • +8
  •  (14)
online

Луис Адриано это, всё-таки, не тот игрок, который нужен «Спартаку».

Значит, нужно оставлять: хороший нападающий!
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: владимирович_3 (Сегодня, 22:33) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
иди на куй червь
Регистрация: 22.04.2017
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