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Андрей Червиченко: Луис Адриано всё-таки не тот игрок, что нужен «Спартаку»
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 28-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая на выезде встречалась с пермским «Амкаром» (1:0).
- Ваши впечатления и комментарии о прошедшем матче?
Неплохая, трудовая игра, где было видно, что «Амкар» хотел выиграть, думая, что «Спартаку» уже вряд ли что-то нужно от этого матча, но не сумел. Что касается «красно-белых», то мы видели много таких игр в этом сезоне, когда с одной стороны игра протекает в итальянской манере, от обороны, с другой стороны немного вымученная, но гол забили хороший. Затрудняюсь сказать бил ли там Джикия или отдавал передачу Самедову, но в любом случае вышло очень даже неплохо. Отмечу Селихова, который не опозорился в своём родном клубе и не пропустил. Так что в целом - всё позитивненько.
- Нужно ли было назначить пенальти в ворота «Спартака» в 1-ом тайме в эпизоде с Луисом Адриано?
Я не думаю, что этот эпизод мог что-то решить. Я уже не раз говорил, что в этом сезоне «Спартак» судят комфортно. А Луис Адриано это, всё-таки, не тот игрок, который нужен «Спартаку».
- Гаджиев высказался о том, что «Амкар» выглядел лучше в этом матче. Какое Ваше мнение на этот счёт и повлияло ли чемпионство «Спартака» на игру «красно-белых»?
Я не считаю, что это могло как-то повлиять. У нас уже прошли те времена, когда после оформления титула, футболисты гудят неделями. Сейчас в почёте здоровый образ жизни, тем более для спортсменов, поэтому вряд ли, что кто-то из нынешних игроков, физически способен осилить, по части нарушения дисциплины, хотя бы половину того, что могли люди 10-15 лет назад. Не думаю, что было празднование на широкую ногу. Нормально, по-трудовому работали, а праздновать ребята уже будут в воздухе.
Об игре Селихова и его будущем:
Мне Селихов нравится больше, чем Артём Ребров. Я думал, что он сразу займёт место в воротах, но насколько я понимаю, приобретение Селихова прошло вразрез взглядов на вратарскую позицию Массимо Карреры, поэтому, возможно, итальянский специалист так хотел наглядно показать, кто в итоге, в стане «красно-белых» решает вопросы о стартовом составе на матч. Ещё есть такой вариант, что может быть и на фарте ставили больше Артёма и не выпускали Александра. Если рассматривать в перспективе, то Селихов ведь и моложе и, на мой взгляд, он, более классный вратарь, чем Ребров, а также, по игре, выглядит получше. Так что будущее этого молодого вратаря - это дело времени и опыта. Не думаю, что ему много времени осталось ждать более частого выхода в стартовом составе.
- Ваши впечатления и комментарии о прошедшем матче?
Неплохая, трудовая игра, где было видно, что «Амкар» хотел выиграть, думая, что «Спартаку» уже вряд ли что-то нужно от этого матча, но не сумел. Что касается «красно-белых», то мы видели много таких игр в этом сезоне, когда с одной стороны игра протекает в итальянской манере, от обороны, с другой стороны немного вымученная, но гол забили хороший. Затрудняюсь сказать бил ли там Джикия или отдавал передачу Самедову, но в любом случае вышло очень даже неплохо. Отмечу Селихова, который не опозорился в своём родном клубе и не пропустил. Так что в целом - всё позитивненько.
- Нужно ли было назначить пенальти в ворота «Спартака» в 1-ом тайме в эпизоде с Луисом Адриано?
Я не думаю, что этот эпизод мог что-то решить. Я уже не раз говорил, что в этом сезоне «Спартак» судят комфортно. А Луис Адриано это, всё-таки, не тот игрок, который нужен «Спартаку».
- Гаджиев высказался о том, что «Амкар» выглядел лучше в этом матче. Какое Ваше мнение на этот счёт и повлияло ли чемпионство «Спартака» на игру «красно-белых»?
Я не считаю, что это могло как-то повлиять. У нас уже прошли те времена, когда после оформления титула, футболисты гудят неделями. Сейчас в почёте здоровый образ жизни, тем более для спортсменов, поэтому вряд ли, что кто-то из нынешних игроков, физически способен осилить, по части нарушения дисциплины, хотя бы половину того, что могли люди 10-15 лет назад. Не думаю, что было празднование на широкую ногу. Нормально, по-трудовому работали, а праздновать ребята уже будут в воздухе.
Об игре Селихова и его будущем:
Мне Селихов нравится больше, чем Артём Ребров. Я думал, что он сразу займёт место в воротах, но насколько я понимаю, приобретение Селихова прошло вразрез взглядов на вратарскую позицию Массимо Карреры, поэтому, возможно, итальянский специалист так хотел наглядно показать, кто в итоге, в стане «красно-белых» решает вопросы о стартовом составе на матч. Ещё есть такой вариант, что может быть и на фарте ставили больше Артёма и не выпускали Александра. Если рассматривать в перспективе, то Селихов ведь и моложе и, на мой взгляд, он, более классный вратарь, чем Ребров, а также, по игре, выглядит получше. Так что будущее этого молодого вратаря - это дело времени и опыта. Не думаю, что ему много времени осталось ждать более частого выхода в стартовом составе.
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