Ари: теперь нужно взять у Лоськова автограф

Нападающий "Локомотива" Ари прокомментировал победу своей команды в матче против "Оренбурга" (4:0).- После великолепного финала хотели добиться победы и порадовать болельщиков. Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола.- Большая честь сыграть с ним. К сожалению, он провел не так много времени, как хотелось бы, но оказаться с ним на поле было приятно. Теперь нужно взять у Лоськова автограф (смеется).