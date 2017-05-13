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Ари: теперь нужно взять у Лоськова автограф

Нападающий "Локомотива" Ари прокомментировал победу своей команды в матче против "Оренбурга" (4:0).

- После великолепного финала хотели добиться победы и порадовать болельщиков. Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола.

- Как тебе игра с Лоськовым?

- Большая честь сыграть с ним. К сожалению, он провел не так много времени, как хотелось бы, но оказаться с ним на поле было приятно. Теперь нужно взять у Лоськова автограф (смеется).

ФК "Локомотив"
Теги: Ари Лоськов Локомотив
Сегодня, 23:08
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