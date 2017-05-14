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Сергей Ребров: нет разницы, есть турнирная мотивация или нет, нужно выходить, играть в футбол

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды в матче против "Олимпика" (1:2).

"Во-первых, я хотел бы поздравить наших болельщиков, всех людей, причастных к этому клубу. Это великая дата, великий праздник. Конечно, говорили об этом ребятам. Хотели сделать подарок нашим болельщикам, но этого не получилось. Это великий клуб. Хотел бы поздравить людей, которые ковали славу "Динамо". К счастью, я был к этому причастен и имею честь работать в этом клубе. К сожалению, праздника не получилось. Наверное, тем игрокам, которые спрашивают "Почему мы не играем? Почему не в составе?", был дан сегодня шанс. Нет разницы, есть турнирная мотивация или нет. Нужно выходить, играть в футбол и доказывать свое место в составе. Сегодня мы этот шанс многим предоставили, но они им не воспользовались", - цитирует Реброва "Террикон".
Теги: Ребров С. Динамо Киев
Сегодня, 10:33
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