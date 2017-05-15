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КДК РФС рассмотрит появление фанатов "Спартака" на поле после матча с "Амкаром"

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в преддверии заседания КДК по итогам 28-го тура РФПЛ.

"По матчу ЦСКА – "Арсенал" мы рассмотрим, как болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения.

В матче "Амкар" - "Спартак" болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения, использовали пиротехнику, сидели на ограждении между полем и трибуной. Также после окончания матча болельщики "Спартака" массово выбежали на поле.

По матчу "Крылья Советов" - "Зенит": болельщики "Зенита" использовали пиротехнику", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Спартак Григорьянц
Сегодня, 10:46
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14
(1)
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:20) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Close
А остальные пусть сосут. Все вместе.

И друг у друга в том числе. а некоторые у шлюбы ещё умудряются. Их всего три только - блессинг, утекай и лис драный. Но как они это делают - Шлюба и про Орзул забыл даже...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 12:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: fox771
еще 2 тура

и за эти 2 тура ты себе уже приписал 6 очков, а мы типа проиграем? laughing
Пля, бомжы в этом сезоне очень смешные.
Прям с первого круга.
После 3 тура - Спартак скоро займет свое 7-8 место
После 10 тура - фарт. Спартак скоро опустится на свое 5 место.
После 1 круга - Каррера еще никогда не готовил команду. Завалит предсезонку. Спаратк упадет в зону стыков.
После 20 тура - Ничего. У Спартака сложный апрель. Зенит, Ростов, цска, Амкар в гостях. Всем сольют. Опустят на 3 место.
После 25 тура - команда в которую приходил тренер по ходу сезона никогда не становилась чемпионом.
После 28 тура - надо снять со Спартака 10 очков.

Это краткий пересказ того, что творилось на Спартаковских тредах в этом году.

Епанутые на всю голову.

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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
снять 10 очков со спама-это будет справедливо ! laughing


Где ты видел в России справедливый суд?
Регистрация: 14.04.2008
№11 Написал: Close M. city (Сегодня, 12:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
и за эти 2 тура ты себе уже приписал 6 очков, а мы типа проиграем?
Пля, бомжы в этом сезоне очень смешные.
Прям с первого круга.
После 3 тура - Спартак скоро займет свое 7-8 место
После 10 тура - фарт. Спартак скоро опустится на свое 5 место.
После 1 круга - Каррера еще никогда не готовил команду. Завалит предсезонку. Спаратк упадет в зону стыков.
После 20 тура - Ничего. У Спартака сложный апрель. Зенит, Ростов, цска, Амкар в гостях. Всем сольют. Опустят на 3 место.
После 25 тура - команда в которую приходил тренер по ходу сезона никогда не становилась чемпионом.
После 28 тура - надо снять со Спартака 10 очков.

Это краткий пересказ того, что творилось на Спартаковских тредах в этом году.

Епанутые на всю голову.

Слишком много внимание для сучек.
Кто Чемпион? Мы!
А остальные пусть сосут. Все вместе.


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22\13
Регистрация: 25.01.2006
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:00) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
еще 2 тура

и за эти 2 тура ты себе уже приписал 6 очков, а мы типа проиграем? laughing
Пля, бомжы в этом сезоне очень смешные.
Прям с первого круга.
После 3 тура - Спартак скоро займет свое 7-8 место
После 10 тура - фарт. Спартак скоро опустится на свое 5 место.
После 1 круга - Каррера еще никогда не готовил команду. Завалит предсезонку. Спаратк упадет в зону стыков.
После 20 тура - Ничего. У Спартака сложный апрель. Зенит, Ростов, цска, Амкар в гостях. Всем сольют. Опустят на 3 место.
После 25 тура - команда в которую приходил тренер по ходу сезона никогда не становилась чемпионом.
После 28 тура - надо снять со Спартака 10 очков.

Это краткий пересказ того, что творилось на Спартаковских тредах в этом году.

Епанутые на всю голову.
Регистрация: 22.09.2007
№9 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 12:00) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
снять 10 очков со спама-это будет справедливо !
Во во,правильно борьба должна быть не на поле,а в кабинетах.Вам это привычней. laughing
Регистрация: 8.05.2017
№8 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 11:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
так по доп показателям все равно первые

laughing еще 2 тура


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:23) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да оштрафуют Спартак и Амкар и все, скоро летние отпуска надо же ублюдкам из КДК деньжат на отдых


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:20) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
снять 10 очков со спама-это будет справедливо ! laughing

так по доп показателям все равно первые laughing
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:15) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
снять 10 очков со спама-это будет справедливо ! laughing


-Вы слыхали- судились московский Спартак и КДК?
- Ой, нет, и что?
- Питерский Зенит расформирован !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:12) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: fox771
снять 10 очков со спама-это будет справедливо ! laughing

Синиту всё-равно не хватит до чемпионства.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
снять 10 очков со спама-это будет справедливо ! laughing


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:59) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ну рассмотрит, посмотрит и чо?
Вон вчера фаны Тотенхэма на кирпичи розобрали свой стадио, на которором сыграли последний матч.
Ну и (с) Карпин.

Не говоря уже о Зене. Привет гулливеру.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 10:54) #
  • +3
  •  (15)

а что - это не нормально , когда болелы выбегают после матча отметить чемпионство? все так делают- или это можно только зенки. ?
Регистрация: 10.02.2017
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