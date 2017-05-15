Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Петраков обсудит свое будущее в "Томи" с губернатором

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков обсудит свое будущее у руля команды с губернатором Томской области.

"Нужно у самого Валерия Петракова спрашивать, хочет ли он остаться в команде, будет некорректно, если я отвечу за него.

Насколько мне известно, в ближайшие пару дней он встретится с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным", - передает слова генерального директора клуба Руслана Киселева "Чемпионат".
Теги: Томь Петраков
Сегодня, 11:57
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Петраков успешно вывел Торпедо из Премьер-Лиги в пердив, а затем и во втордив.

Но не остановился на достигнутом, и вот сейчас Петраков успешно выводит из ПремьерЛиги в пердив Томь, и как специалист готов к новым вызовам, ему нужен более амбициозный проект !

Надо ему подсказать, что местечко в Зените освобождается..


Петраков тренировал в 2004 Торпедо-Металлург, ставшее Москвой. Москва показывала хороший футбол. Но его подсидел (очень не красиво) Слуцкий. Слуцкий пришел в готовую команду Петракова. Команда была на ходу и Слуцкого вдруг взяли в ЦСКА. За какие заслуги. В 2016 году через стыки Петраков вывел Томь в Премьерлигу.
А в Зенит? Почему нет?
Регистрация: 8.09.2012
№3 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 12:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ВАЛЕРИЙ ПЕТРАКОВ ОБСУДИТ СВОЕ БУДУЩЕЕ В "ТОМИ" С ГУБЕРНАТОРОМ
Решать Петракову,хотя Томь разваливали "эффективные" менегеры.Зимой мог уйти,не ушел.
Регистрация: 8.05.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Петраков успешно вывел Торпедо из Премьер-Лиги в пердив, а затем и во втордив.

Но не остановился на достигнутом, и вот сейчас Петраков успешно выводит из ПремьерЛиги в пердив Томь, и как специалист готов к новым вызовам, ему нужен более амбициозный проект !

Надо ему подсказать, что местечко в Зените освобождается..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 12:04) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Петраков хороший тренер. Проявил себя, показал. Неужели ни одному клубу РФПЛ он не нужен? Что-то не то.
Регистрация: 8.09.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.