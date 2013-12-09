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Поле стадиона "Крестовский" попробуют спасти прошивкой синтетическими нитями

Работники стадиона "Крестовский" после визита комиссии ФИФА разработали план по спасению газона перед Кубком конфедераций, передает "Фонтанка".

В ближайшее время агрономы прошьют синтетическими нитями небольшой участок, например, за линией аута и в течение нескольких дней оценят эффект этой технологии.

Если прошивка поля стимулирует рост травы, и мера окажется эффективной, газон прошьют на всей территории и будут проращивать до Кубка конфедераций.

Если технология не даст ожидаемого результата, вероятно, придется ставить вопрос о закупке рулонного газона, а затем может зайти речь о замене всего "корыта".

Под прошивкой понимается укрепление корневой системы натурального газона за счет синтетических нитей, что позволяет стабилизировать грунт и снизить износ поля по ходу футбольного матча.

Эксперты, однако, отмечают, что примерно на глубине прошивки лежат трубы системы орошения поля. Однажды их уже случайно пробили при проведении работ с газоном, так что можно ожидать подобные технические проблемы.
Теги: Крестовский
Сегодня, 14:49
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№19 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Sokrates
Всех ответственных лиц в принудительном порядке привлечь на эти работы. А потом продолжить принудительные работы пока всю стоимость не отработают! Серьёзно! Кто там с Навальным бегал на марше против коррупции? Вот вам конкретная тема, а не просто бла-бла. Хотя... кто ж вам заплатит?


Все правильно -- найти и заставить доделать до конца и выпороть всенародно на открытие Кубка Конфедераций --что бы другим повадно не было


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№18 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
давайте просто.. все дружно забудем о этой помойке!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№17 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы новый газон с Голландии привезли, пока ещё не поздно. Хотя, судя по казанскому, уже поздно. Если бы начали чесаться о смене ещё в апреле после первых сообщений, что газон умер, то могли бы ещё успеть. Теперь только зашивать и в морг.

12 ноября 2013, 15:41
На «Казань-Арене» завершились работы по укладке газона (ФОТО)

На стадионе Казань-Арена завершились все мероприятия по укладке футбольного газона. Теперь газону из Голландии понадобиться около полумесяца, чтобы прижиться к грунту... Также специалистами сейчас осматривается газон, инженеры принимают систему орошения, вентиляции и обогрева... Напомним, что работы по подготовке поля на Казань-Арене начались еще в начале сентября и в течение двух месяцев словацкий подрядчик занимался подготовкой дренажно-вентиляционной системы ISASS, установкой систем подогрева и орошения поля. 1 ноября в чаше стадиона стартовал процесс укладки травяного покрытия из Голландии, которому, по словам технического директора арены, потребуется несколько недель на то, чтобы прижиться к грунту.

«Сейчас идет период адаптации. Системы подогрева и полива уже включены и работают. Газону теперь нужно около 2-3 недель, чтобы полностью закрепиться на грунте.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№16 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Ростов»
Мля ну надо ж умудриться так припозориться: отгрохать такую арену и погореть на газоне ((
Регистрация: 21.05.2016
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:26) #
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Эк московские оживились. Они думают до сих пор, что . То что они думают-грязь и мразь в одном лице.. А может в в двух рылах. Может и в трёх. Яйцевых мало?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: Korsar123 (Сегодня, 15:24) #
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online

Цитата: ramil
100% будет замена газона


Тут уже некоторые "специалисты" во власти заговорили о реконструкции всего стадиона !!!
Регистрация: 10.06.2016
№13 Написал: Primus Москва (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Всю эту байду только абассать и сжечь.
Впрочем, можно, конечно, перед этим прошить.

Ага, знаем мы... Там даже на "абассать" выделят несколько сот лямов, и подрядчиком без конкурса будут свои структуры smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№12 Написал: trent (Сегодня, 15:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile smile smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№11 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 15:17) #
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Цитата: safonas
золотыми нитями нужно прошить, тогда точно в рост пойдет

так они по ценнику золотыми и будут!!
Регистрация: 17.12.2015
№10 Написал: ramil Россия (Сегодня, 15:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
100% будет замена газона
Регистрация: 17.05.2016
№9 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 15:17) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Всех ответственных лиц в принудительном порядке привлечь на эти работы. А потом продолжить принудительные работы пока всю стоимость не отработают! Серьёзно! Кто там с Навальным бегал на марше против коррупции? Вот вам конкретная тема, а не просто бла-бла. Хотя... кто ж вам заплатит?
Регистрация: 8.09.2012
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:15) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
То есть, они ПОПРООООБУЮЮЮТ..

А ведь ссyku радостно рапортовали, что всё к КуКону готово, что поле поднимется, что ФИФА всем довольна.

Интересно, сколько стОило довольство ФИФА?

Но посадок не будет..

Вся вакханалия с заморочкой поЧМ18 стала последним окуенно неипательским средством личного обогащения и бесконтрольного, а главное, безнаказанного разворовывания и без того не великого госбюджета для допущенной к кормухе кодлы...

Они знают- в 18 году(знаковый год!) после них - хоть трава не расти..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всю эту байду только абассать и сжечь.
Впрочем, можно, конечно, перед этим прошить. Это ничего не изменит.

Цитата: Saveger
а затем может зайти речь о замене всего "корыта"

это имеется в виду стадион перестраивать???


Ну так то пора уже этим обжорам новое корыто предоставить. Старое заканчивается.
Регистрация: 8.02.2011
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а затем может зайти речь о замене всего "корыта"

это имеется в виду стадион перестраивать???
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 14:58) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
За такие бабки, что вбухали в строительство этого стадиона, можно было бы купить Camp Nou , перенести его в Питер и еще бы деньги остались!
Регистрация: 21.08.2012
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:56) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кандид
Все сломать и заново построить

Только уже из сусального золота.
Хотя по стоимости оно ведь так и должно быть confused
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:55) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Лучше бы прошили не газон, а одно место тем, кто принял работы и подписал деньги за них. А потом можно еще и дела прошить
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:54) #
  • +4
  •  (8)

золотыми нитями нужно прошить, тогда точно в рост пойдет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: кандид (Сегодня, 14:53) #
  • +3
  •  (7)

Все сломать и заново построить
Регистрация: 29.09.2016
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