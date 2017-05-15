Роман Павлюченко: пока не готов сказать, буду ли я извиняться перед Ари

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко высказался по поводу завтрашнего рассмотрения комитетом по этике РФС его высказывания в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала Кубка России (0:2).– Что ж, раз они приняли такое решение, что я могу сделать? Пока я не знаю, какой вердикт вынесет комитет по этике. Штраф или что-то еще…– Наверное, дело в моих грубых словах. Думаю, я не имел права так говорить. Но что теперь поделаешь? Время уже прошло. Остается ждать завтра решения комитета.– Пока не готов сказать. Давайте дождемся завтра, посмотрим, что там они решат.– Лично я туда не поеду. Будет мое доверенное лицо. У меня серьезная игра с "Локомотивом" послезавтра. Нужно готовиться.– Пока ничего сказать вам не могу. У меня сейчас действующий еще контракт с "Уралом". Что будет дальше, наверное, станет ясно в конце чемпионата.