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Роман Павлюченко: пока не готов сказать, буду ли я извиняться перед Ари
Нападающий "Урала" Роман Павлюченко высказался по поводу завтрашнего рассмотрения комитетом по этике РФС его высказывания в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала Кубка России (0:2).
– Как восприняли информацию о том, что завтра комитет по этике рассмотрит ваши слова в отношении Ари после финала Кубка России?
– Что ж, раз они приняли такое решение, что я могу сделать? Пока я не знаю, какой вердикт вынесет комитет по этике. Штраф или что-то еще…
– Но вы понимали, что ваши слова не останутся незамеченными комитетом по этике?
– Наверное, дело в моих грубых словах. Думаю, я не имел права так говорить. Но что теперь поделаешь? Время уже прошло. Остается ждать завтра решения комитета.
– Если завтра предложат извиниться перед Ари, сделаете это?
– Пока не готов сказать. Давайте дождемся завтра, посмотрим, что там они решат.
– Вы сами поедете на заседание?
– Лично я туда не поеду. Будет мое доверенное лицо. У меня серьезная игра с "Локомотивом" послезавтра. Нужно готовиться.
– Как обстоят дела с вашим контрактом с "Уралом"?
– Пока ничего сказать вам не могу. У меня сейчас действующий еще контракт с "Уралом". Что будет дальше, наверное, станет ясно в конце чемпионата.
СЭ
– Как восприняли информацию о том, что завтра комитет по этике рассмотрит ваши слова в отношении Ари после финала Кубка России?
– Что ж, раз они приняли такое решение, что я могу сделать? Пока я не знаю, какой вердикт вынесет комитет по этике. Штраф или что-то еще…
– Но вы понимали, что ваши слова не останутся незамеченными комитетом по этике?
– Наверное, дело в моих грубых словах. Думаю, я не имел права так говорить. Но что теперь поделаешь? Время уже прошло. Остается ждать завтра решения комитета.
– Если завтра предложат извиниться перед Ари, сделаете это?
– Пока не готов сказать. Давайте дождемся завтра, посмотрим, что там они решат.
– Вы сами поедете на заседание?
– Лично я туда не поеду. Будет мое доверенное лицо. У меня серьезная игра с "Локомотивом" послезавтра. Нужно готовиться.
– Как обстоят дела с вашим контрактом с "Уралом"?
– Пока ничего сказать вам не могу. У меня сейчас действующий еще контракт с "Уралом". Что будет дальше, наверное, станет ясно в конце чемпионата.
СЭ
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