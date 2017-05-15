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Роман Павлюченко: пока не готов сказать, буду ли я извиняться перед Ари

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко высказался по поводу завтрашнего рассмотрения комитетом по этике РФС его высказывания в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала Кубка России (0:2).

– Как восприняли информацию о том, что завтра комитет по этике рассмотрит ваши слова в отношении Ари после финала Кубка России?

– Что ж, раз они приняли такое решение, что я могу сделать? Пока я не знаю, какой вердикт вынесет комитет по этике. Штраф или что-то еще…

– Но вы понимали, что ваши слова не останутся незамеченными комитетом по этике?

– Наверное, дело в моих грубых словах. Думаю, я не имел права так говорить. Но что теперь поделаешь? Время уже прошло. Остается ждать завтра решения комитета.

– Если завтра предложат извиниться перед Ари, сделаете это?

– Пока не готов сказать. Давайте дождемся завтра, посмотрим, что там они решат.

– Вы сами поедете на заседание?

– Лично я туда не поеду. Будет мое доверенное лицо. У меня серьезная игра с "Локомотивом" послезавтра. Нужно готовиться.

– Как обстоят дела с вашим контрактом с "Уралом"?

– Пока ничего сказать вам не могу. У меня сейчас действующий еще контракт с "Уралом". Что будет дальше, наверное, станет ясно в конце чемпионата.

СЭ
Теги: Павлюченко Ари Урал
Сегодня, 15:59
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(2)
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 18:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С ума сошел???Вот пословица мудрая-Слово не воробей!Теперь поздно извиняться-стой уж до конца-не позорься
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 16:59) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ну если заставят извиняться,то перед этим нужно пару раз на***ь эту обезьяну сзади по голове.чтобы жизнь ему раем не казалась. smile
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (3)

Рома не извиняйся сказал и сказал, он реально этот Ари окуел ... кулаками по голове бить !!
Регистрация: 9.09.2016
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