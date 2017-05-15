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Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (2)
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Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал расширенные состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал в сборную следующих футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит").
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Фёдор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Андрей Семёнов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Марио Фернандес (ЦСКА).
Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артём Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Фёдор Смолов ("Краснодар").
- Я считаю абсолютно правильным решением Черчесова пока не приглашать Кокорина и Мамаева, - начал Рейнгольд. - А зачем? Как играют, такое и отношение к ним. Вообще не вижу с их стороны какого-то прогресса, тем более у Кокорина, нечего майку сборной марать. Давно пора в команду приглашать не фамилии, а лучших футболистов на сегодняшний день.
Немного обидно за Шатова, его бы я в сборной хотел видеть. Поначалу он много пропускал, но в последних матчах смотрелся неплохо, у него приличная связка со Смольниковым. Почему его нет в сборной я не знаю. Наверное, это временно.
В целом, я не могу понять того, что же хочет от команды Черчесов. Ну хотя бы определи костяк сборной, строй вокруг определённых людей команду. Например, Дзагоев, Головин, Зобнин, Глушаков. Но вместо этого тренер всех вокруг набрал, а на кого он опирается до сих пор не видно. Черчесов посещает много матчей чемпионата России, ну так скажи в СМИ, вокруг каких футболистов ты будешь строить сборную. Пока же всё непонятно.
Отсутствие Никиты Медведева? У нас очень приличная вратарская школа, и Медведев - хороший голкипер. Не было бы счастья, да несчастье помогло: Джанаев получил серьёзную травму, встал Медведев и побил рекорд по количеству минут без голов. Видно, что у Никиты хороший потенциал, так почему бы его не пригласить в сборную?! В любом случае, вратарская позиция, на мой взгляд, наименее проблемная.
Вот остальные позиции меня беспокоят. Присутствие Кутепова, например, который последнее время смотрелся безобразно. В Перми вроде выглядел неплохо, может, Джикия его правильно направлял, но в целом ему ещё много работать. Надеюсь, возьмётся за голову и начнёт играть так, как делал это изначально. Мы говорим о сборной, у которой на носу домашний чемпионат мира. Пора определяться с костяком команды и людьми, которые будут играть ведущую роль.
Игорь Денисов? Не хочу влезать в диалог Черчесова и Денисова, мы помним предыдущие истории их взаимоотношений, но в футболе нельзя иметь любимчиков и не любимчиков, всё должна определять игра на поле. Если футболист себя проявляет - он должен играть вне зависимости от отношении с тренером. Взгляните на "Спартак", где Каррера держит в запасе своего соотечественника Боккетти. Всё должно определяться игрой и только игрой, никакими другими факторами. Денисов должен быть в сборной, потому что он опытный, работяга, с непростым характером, но в игровом смысле он только бы усилил сборную.
Поэтому моменты "люблю-не люблю" из команды нужно убрать. Черчесов должен понять, что сборную ему не на день рождения подарили, а доверили при подготовке к важным турнирам. Любит он или не любит - брать нужно по игровым качествам, и Денисов по всем параметрам подходит национальной команде.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал в сборную следующих футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит").
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Фёдор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Андрей Семёнов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Марио Фернандес (ЦСКА).
Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артём Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Фёдор Смолов ("Краснодар").
- Я считаю абсолютно правильным решением Черчесова пока не приглашать Кокорина и Мамаева, - начал Рейнгольд. - А зачем? Как играют, такое и отношение к ним. Вообще не вижу с их стороны какого-то прогресса, тем более у Кокорина, нечего майку сборной марать. Давно пора в команду приглашать не фамилии, а лучших футболистов на сегодняшний день.
Немного обидно за Шатова, его бы я в сборной хотел видеть. Поначалу он много пропускал, но в последних матчах смотрелся неплохо, у него приличная связка со Смольниковым. Почему его нет в сборной я не знаю. Наверное, это временно.
В целом, я не могу понять того, что же хочет от команды Черчесов. Ну хотя бы определи костяк сборной, строй вокруг определённых людей команду. Например, Дзагоев, Головин, Зобнин, Глушаков. Но вместо этого тренер всех вокруг набрал, а на кого он опирается до сих пор не видно. Черчесов посещает много матчей чемпионата России, ну так скажи в СМИ, вокруг каких футболистов ты будешь строить сборную. Пока же всё непонятно.
Отсутствие Никиты Медведева? У нас очень приличная вратарская школа, и Медведев - хороший голкипер. Не было бы счастья, да несчастье помогло: Джанаев получил серьёзную травму, встал Медведев и побил рекорд по количеству минут без голов. Видно, что у Никиты хороший потенциал, так почему бы его не пригласить в сборную?! В любом случае, вратарская позиция, на мой взгляд, наименее проблемная.
Вот остальные позиции меня беспокоят. Присутствие Кутепова, например, который последнее время смотрелся безобразно. В Перми вроде выглядел неплохо, может, Джикия его правильно направлял, но в целом ему ещё много работать. Надеюсь, возьмётся за голову и начнёт играть так, как делал это изначально. Мы говорим о сборной, у которой на носу домашний чемпионат мира. Пора определяться с костяком команды и людьми, которые будут играть ведущую роль.
Игорь Денисов? Не хочу влезать в диалог Черчесова и Денисова, мы помним предыдущие истории их взаимоотношений, но в футболе нельзя иметь любимчиков и не любимчиков, всё должна определять игра на поле. Если футболист себя проявляет - он должен играть вне зависимости от отношении с тренером. Взгляните на "Спартак", где Каррера держит в запасе своего соотечественника Боккетти. Всё должно определяться игрой и только игрой, никакими другими факторами. Денисов должен быть в сборной, потому что он опытный, работяга, с непростым характером, но в игровом смысле он только бы усилил сборную.
Поэтому моменты "люблю-не люблю" из команды нужно убрать. Черчесов должен понять, что сборную ему не на день рождения подарили, а доверили при подготовке к важным турнирам. Любит он или не любит - брать нужно по игровым качествам, и Денисов по всем параметрам подходит национальной команде.
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