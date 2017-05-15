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"Челси" одержал победу над "Уотфордом"

Чемпионат Англии

28 тур

"Челси" - "Уотфорд" 4:3

Голы: Терри, 22, Капу, 24, Аспиликуэта, 36, Батшуайи, 49, Янмат, 51, Чука, 74, Фабрегас, 88

"Челси": Бегович, Аспиликуэта, Аке, Терри, Зума, Чалоба (Фабрегас, 79), Кенеди (Эйна, 75), Канте, Виллиан, Азар, Батшуайи (Родригес, 84)

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Холебас, Прёдль, Мариаппа, Бехрами, Капу (Дини, 90+1), Дукуре, Клеверли, Амрабат, Ньянг (Чука, 71)

Предупреждения: Холебас, 4, Амрабат, 11, Аке, 30, Чалоба, 58, Прёдль, 83
Теги: Челси Уотфорд
Вчера, 23:55
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(1)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 00:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Терри позиций, видимо, не сдает


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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