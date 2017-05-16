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Клуб Акселя Витселя предлагает "Боруссии" 80 млн евро за Пьера-Эмерика Обамеянга

Китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов заплатить 80 миллионов евро дортмундской "Боруссии" за форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, информирует France Football.

Самому габонскому игроку клуб предлагает зарплату в 50 миллионов евро в год.
Теги: Боруссия Д Обамеянг
Сегодня, 15:23
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№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 15:53) #
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может и согласиться, африканцы алчные...
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:48) #
  • +2
  •  (2)

Китайцы в разнос идут.
Регистрация: 12.11.2007
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