Клуб Акселя Витселя предлагает "Боруссии" 80 млн евро за Пьера-Эмерика Обамеянга

Китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов заплатить 80 миллионов евро дортмундской "Боруссии" за форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, информирует France Football.



Самому габонскому игроку клуб предлагает зарплату в 50 миллионов евро в год.