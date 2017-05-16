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Илья Геркус: в переговорах с Миранчуком есть подвижки в положительную сторону

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, как проходят переговоры о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.

"Впереди две игры, все комментарии касательно состава и тренерского вопроса мы будем давать после завершения чемпионата. Тогда же у нас будет понимание, кто остаётся в команде, кто покидает, тогда же начнутся переговоры по выкупу игроков, которые находятся сейчас в аренде.

?Касательно продления контракта Миранчука есть подвижки в положительную сторону. Хенти вернётся в команду автоматически, будет ли клуб оставлять его, решится по окончании сезона.

?Мы предпримем определённые усилия, чтобы Ари остался в "Локомотиве", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
Теги: Геркус Локомотив Миранчук
Сегодня, 15:52
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14
(2)
№14 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
В данном конкретном случае его нет.

Про Миранчука? А я нигде не слышал,что Каррера его хочет


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:44) #
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online

Цитата: Лечащий Врач
Цитата: syamtomov
Я не специалист, в отличие от Карреры.

И что? Раньше у вас,насколько помню,было своё мнение


В данном конкретном случае его нет.
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
ну хенти в своем клубе вроде даже забивает


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№11 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Quincy
реально чтобы играть успешно в чемпионате и в ЛЧ ,нужны несколько человек на одну позицию,а где Каррера видит его в схеме,знает только он

Просто не особо за ним слежу,а что видел в его исполнении не впечатлило.Как Мельгарехо примерно.А некоторые спартачи предлагают его гнать.Т.е.,просто менять паспорт?

Цитата: syamtomov
Я не специалист, в отличие от Карреры.

И что? Раньше у вас,насколько помню,было своё мнение


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:37) #
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  •  (2)
online

Цитата: Лечащий Врач
Мы,конечно,теперь слепо Каррераверим,но реально,вместо кого?

Если действительно Каррера хочет видеть Миранчука в Спартаке, а не селекционная служба, то он, наверное, уже знает, куда.
Я не специалист, в отличие от Карреры.
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Квирквелию обязательно надо выкупить


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№8 Написал: Quincy (Сегодня, 16:35) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Мы,конечно,теперь слепо Каррераверим,но реально,вместо кого?

реально чтобы играть успешно в чемпионате и в ЛЧ ,нужны несколько человек на одну позицию,а где Каррера видит его в схеме,знает только он
Регистрация: 2.09.2016
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:28) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Я, например, действую по принципу: "Если Каррере нужен, значит, ДЛЯ ЧЕГО-ТО НУЖЕН"

Мы,конечно,теперь слепо Каррераверим,но реально,вместо кого?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:25) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Лечащий Врач
Товарищи КБ! А на чьё место вы ставите Миранчука?


А кто ж его знает???
Я, например, действую по принципу: "Если Каррере нужен, значит, ДЛЯ ЧЕГО-ТО НУЖЕН". blush
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:22) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Товарищи КБ! А на чьё место вы ставите Миранчука?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:14) #
  • -3
  •  (11)
online

Касательно продления контракта Миранчука есть подвижки в положительную сторону. Хенти вернётся в команду автоматически

Вот так!
Хенти, значит, вернётся в команду АВТОМАТИЧЕСКИ, а в переговорах с Миранчуком всего лишь "есть подвижки в положительную сторону". smirk

Видать, здорово его предложение "Спартака" "зацепило".
Локо уже и так, и эдак старается завлечь Миранчука.
Что получится - узнаем по окончании этого ЧР.
У "Спартака", правда, хорошая завлекаловка есть - участие в ЛЧ!
И не через квалификацию, а сразу в основной сетке.
Да ещё и сеянные!
Миранчуку сложно будет сделать свой выбор.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (5)

В Спартак чтоль согласился перейти?
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Батька (Сегодня, 16:07) #
  • -7
  •  (7)

Миранчука, Полоза, Караваева в Спартак !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:04) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Если он не дурак, то как минимум до чм он останется в локо. иначе в том же условном Спартаке или зените нет гарантии, что будет играть в основе.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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