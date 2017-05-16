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Илья Геркус: в переговорах с Миранчуком есть подвижки в положительную сторону
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, как проходят переговоры о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.
"Впереди две игры, все комментарии касательно состава и тренерского вопроса мы будем давать после завершения чемпионата. Тогда же у нас будет понимание, кто остаётся в команде, кто покидает, тогда же начнутся переговоры по выкупу игроков, которые находятся сейчас в аренде.
?Касательно продления контракта Миранчука есть подвижки в положительную сторону. Хенти вернётся в команду автоматически, будет ли клуб оставлять его, решится по окончании сезона.
?Мы предпримем определённые усилия, чтобы Ари остался в "Локомотиве", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
"Впереди две игры, все комментарии касательно состава и тренерского вопроса мы будем давать после завершения чемпионата. Тогда же у нас будет понимание, кто остаётся в команде, кто покидает, тогда же начнутся переговоры по выкупу игроков, которые находятся сейчас в аренде.
?Касательно продления контракта Миранчука есть подвижки в положительную сторону. Хенти вернётся в команду автоматически, будет ли клуб оставлять его, решится по окончании сезона.
?Мы предпримем определённые усилия, чтобы Ари остался в "Локомотиве", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
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