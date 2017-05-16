Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Павел Погребняк: "Динамо" ищет мне новый клуб? Может, после ближайшего матча выскажусь

Нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк прокомментировал новость о том, что руководство бело-голубых подыскивает ему новую команду.

"Динамо" ищет мне новый клуб? Без комментариев. Пока ничего не хочу рассказывать, но, может, после ближайшего матча выскажусь", — цитирует Погребняка "Чемпионат.com".
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 17:03
Напечатать
11
(0)
№11 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Павлик, не звизди ротом, за умного сойдёшь!


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№10 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (2)

Наверно будет петь что ему не дают играть а ведь он такой забивной нап! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№9 Написал: rash (Сегодня, 19:06) #
  • +3
  •  (3)

А "Динамо" не дешевле было киллера нанять?
Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: челсик Россия (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
на пенсию пора
Регистрация: 16.06.2015
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Долбоёб ты, Паха.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Саня1589 (Сегодня, 18:15) #
  • 0
  •  (2)

че вы привязались к паше, когда он играл с аршавиным он реально много заколотил. его не зря взяли играть в германию...
а дальше, ну старый он уже стал сейчас... контракт подписал. пусть ему динамо выплатит неустойку за расторжение контракта и паша спокойно уйдет из футбола, с которым завязал уже давным давно...
Регистрация: 27.01.2017
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
вот везет же некоторым bowtie


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 17:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Без комментариев. Пока ничего не хочу рассказывать, но, может, после ближайшего матча выскажусь",

Поздно пить боржоми,когда почки отвалились.Говорить на поле надо было,а не после драки кулаками махать.А то соберусь на матч.всех порву,да всем все расскажу.
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 17:11) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Куда ж он из Динамы уедет...? Он же памятник !!!! Таких деревянных нападающих для истории сохранить надо...))))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:07) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
И что ты можешь сказать? Ведь ты же не играл.
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:06) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
"высказываться" стоило в самих матчах, а не после


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.