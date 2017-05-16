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Фалькао и Коэнтрау обвиняются в уклонении от уплаты налогов

Испанская прокуратура подала иск против форварда "Монако" Радамеля Фалькао и защитника "Реала" Фабиу Коэнтрау, обвинив их в сокрытии почти 7 млн. евро, сообщает El Mundo.

Радамеля Фалькао обвиняют в неуплате налогов на сумму в 5,6 млн. евро в период с 2012 по 2014 год. Фабиу Коэнтрау за этот же период скрыл 1,29 млн. евро.

Согласно данным, представленным в прокуратуру, Фалькао, выступая за мадридский "Атлетико", использовал компании в Панаме, Ирландии, на Британских и Виргинских островах, чтобы уйти от уплаты налогов. Что касается Коэнтрау, португалец пользовался услугами компании в Панаме и Ирландии.

Примечательно, что Фалькао и Коэнтрау использовали одну и ту же ирландскую компанию, к услугам которой прибегают клиенты футбольного агента Жорже Мендеша. Он же представляет интересы колумбийца и португальца.
Теги: Фалькао Коэнтрау
Сегодня, 17:11
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