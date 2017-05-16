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Болельщикам "Спартака" разрешат выйти на поле после матча с "Тереком"

Болельщикам "Спартака" откроют доступ на поле после матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком", рассказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.

Напомним, этот матч станет первым домашним для "Спартака" в ранге чемпиона страны и последним в текущем сезоне.

"После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России.

Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз", - цитирует Измайлова ТАСС.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:33
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(6)
№14 Написал: ADonskoi (Сегодня, 19:40) #
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online

Вот это КАЙФ!!! Надо болелам памперсы одеть, а то траву загубят от радости.
Регистрация: 17.07.2014
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все цивилизованно решили сделать, а так бы конечно никто не спрашивал бы)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:31) #
  • +1
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Я думаю они бы ни кого не спросили! А так вроде все нормуль!
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:16) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Наконец - то наши стадионы для болельщиков, а не для полицаев!
Регистрация: 14.04.2008
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 19:16) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит1982
Очень важно будет Спартаку победить в таком матче. Да и надеюсь Ростов попадет в Еврокубки, вместо Терека

этот ростов весь сезон грязь лил на Спартак,из за серебрянных медалек башни по срывало у глорья,шляпу им красно белую в нос,а не еврокубки,к тому же зачем Бердыеву Ростов в Европе если он может перейти в Краснодар)
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Зенит1982
Очень важно будет Спартаку победить в таком матче. Да и надеюсь Ростов попадет в Еврокубки, вместо Терека

на вас тоже надеемся, в игре с Краснодаром )
Регистрация: 29.09.2011
№8 Написал: AnK. (Сегодня, 19:04) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и правильно! Поздравлять так поздравлять! "Спартак" по любому "Терек" обыграет!
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Очень важно будет Спартаку победить в таком матче. Да и надеюсь Ростов попадет в Еврокубки, вместо Терека
Регистрация: 5.09.2012
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:56) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
окуенно kissing_heart


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Blessing
Хороший ход, если организаторы учли всю взбалмошность своих серых поклонников.

Ты вспомни своих, женщина.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А после завтра объявить всем выходной! Гулять,так гулять!!!!!! Спартак-чемпион!!!
Регистрация: 2.08.2015
№3 Написал: Серега С.С. (Сегодня, 18:45) #
  • +4
  •  (6)

о даааааа, завтра будет круто!!!!
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:41) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший ход, если организаторы учли всю взбалмошность своих серых поклонников.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:35) #
  • +6
  •  (10)
online

ОХ, и празднование будет!!!
Регистрация: 6.08.2008
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