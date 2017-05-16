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Болельщикам "Спартака" разрешат выйти на поле после матча с "Тереком"
Болельщикам "Спартака" откроют доступ на поле после матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком", рассказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
Напомним, этот матч станет первым домашним для "Спартака" в ранге чемпиона страны и последним в текущем сезоне.
"После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России.
Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз", - цитирует Измайлова ТАСС.
Напомним, этот матч станет первым домашним для "Спартака" в ранге чемпиона страны и последним в текущем сезоне.
"После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России.
Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз", - цитирует Измайлова ТАСС.
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