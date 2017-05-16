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Чалов, Жемалетдинов и Мелкадзе вызваны в молодежную сборную России

Стал известен состав молодежной сборной России на два товарищеских матча с Узбекистаном (27 мая) и Белоруссией (31 мая).

В список вошли 24 футболиста:

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» М), Игорь Обухов («Тюмень»), Илья Помазун (ЦСКА);

Защитники: Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо» М), Александр Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба – «Спартак-2»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань»);

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Рубин»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Крылья Советов»), Олег Ланин («Енисей»), Даниил Фомин («Краснодар-2»).

Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак-2»), Федор Чалов (ЦСКА).

Россияне 27 мая сыграют в Ташкенте, а 31 мая – в Москве.

РФС
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 19:04
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(1)
№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 19:40) #
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online

Откуда во взрослом футболе могут быть нормальные футболисты,если на молодёжном уровне вообще не уделяется внимания.Извиняюсь за неполиткорректность,но что тренер,что большинство футболистов отстой.Понабрали игроков с пердива, в частности со Спартсрача и думают,что это футболисты.Как будто в премьер лиге молодежи мало
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
малолетже чаловекам, мелкадзе ещё - вот и вызывают в молодежку
Регистрация: 16.03.2010
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