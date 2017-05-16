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Чалов, Жемалетдинов и Мелкадзе вызваны в молодежную сборную России
Стал известен состав молодежной сборной России на два товарищеских матча с Узбекистаном (27 мая) и Белоруссией (31 мая).
В список вошли 24 футболиста:
Вратари: Игорь Лещук («Динамо» М), Игорь Обухов («Тюмень»), Илья Помазун (ЦСКА);
Защитники: Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо» М), Александр Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба – «Спартак-2»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань»);
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Рубин»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Крылья Советов»), Олег Ланин («Енисей»), Даниил Фомин («Краснодар-2»).
Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак-2»), Федор Чалов (ЦСКА).
Россияне 27 мая сыграют в Ташкенте, а 31 мая – в Москве.
РФС
В список вошли 24 футболиста:
Вратари: Игорь Лещук («Динамо» М), Игорь Обухов («Тюмень»), Илья Помазун (ЦСКА);
Защитники: Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо» М), Александр Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба – «Спартак-2»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань»);
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Рубин»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Крылья Советов»), Олег Ланин («Енисей»), Даниил Фомин («Краснодар-2»).
Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак-2»), Федор Чалов (ЦСКА).
Россияне 27 мая сыграют в Ташкенте, а 31 мая – в Москве.
РФС
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